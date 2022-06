"Non votatemi. Se credete che sia impossibile lavorare in maniera concreta per Cuneo" è il particolare appello al voto del candidato al consiglio comunale di Cuneo di Piergiuseppe Costantino (Centro Per Cuneo).

"Se invece credete - continua - come me, che la nostra città abbia ancora tante potenzialità da esprimere, allora scrivete Costantino e insieme Guardiamo Oltre per un domani migliore".

Nel video l'appello al voto di Piergiuseppe Costantino (Centro Per Cuneo).