Cuneo: in via Meucci la conclusione della campagna elettorale degli "Indipendenti" di Giancarlo Boselli

Si conclude oggi (venerdì 10 giugno) la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2022, anche per il candidato a sindaco della città di Cuneo Giancarlo Boselli. Una campagna lunga e laboriosa, iniziata addirittura a febbraio dello scorso anno, e vissuta sino alla fine con impegno.

Il candidato e i membri della lista degli Indipendenti - assieme ai loro simpatizzanti - si troveranno davanti alla sede della lista stessa, in via Meucci 19 a Cuneo, questa sera alle 19.30 per un momento d'incontro conclusivo.