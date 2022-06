Elezioni – Gorgo: “Il 12 giugno cambiamo il volto di Racconigi e il comune tornerà luogo di ascolto” [VIDEO]

"È stato intenso, a tratti commovente, perché la voglia di partecipazione dei racconigesi è forte più che mai."



Commenta così a poche ore dal silenzio elettorale questa campagna elettorale Patrizia Gorgo, candidata a sindaca di Racconigi alle elezioni del 12 giugno.



"Ora tocca a voi - spiega appellandosi ai cittadini - Avete il potere di far valere la vostra voce e partecipare al cambiamento della vostra, della nostra città. Noi abbiamo lavorato per mesi, abbiamo scelto la strada dell’ascolto. Ora c’è la possibilità di far tornare il comune veramente luogo di ascolto, sostegno e valorizzazione di ogni singolo cittadino."

"Questo si può fare il 12 giugno - conclude - votando Patrizia Gorgo sindaco per cambiare il volto di Racconigi."



Per consultare il programma elettorale della lista Patrizia Gorgo sindaco visita il link: https://drive.google.com/file/d/1JcVfd3XdGb4N_OR6uR-F2xqwuSgLv8FT/view?fbclid=IwAR3byyormEltzTjy0ebQNZodRNChc9BAbuNW-qnrULJmk0FN1BVEeCR81_k





NEL VIDEO L'APPELLO AL VOTO DI PATRIZIA GORGO