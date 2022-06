Ettore Grosso (Centro per Cuneo): "Pronto a farmi portavoce in consiglio comunale delle istanze delle frazioni"

"Centro per Cuneo è un gruppo civico che ha dato un contribuito fondamentale ai dieci anni di amministrazione Borgna, aiutando a realizzare grandi opere e abbellendo il centro della nostra città. E io sono un imprenditore con grande esperienza, opero da trent'anni prima nel settore del commercio e poi in quelli della ristorazione, della somministrazione e dei servizi. Ma soprattutto un frazionista e conosco le criticità delle aree esterne al centro città; vorrei farmene portavoce diretto in consiglio comunale".



Manca ormai poco alla scadenza elettorale di domenica 12 giugno, quando i residenti del Comune di Cuneo saranno chiamati a esprimersi - oltre che sui referendum - nella scelta di sindaco e consiglieri comunali.



Ettore Grosso (Centro per Cuneo) chiama quindi a raccolta gli elettori, definendosi come "un punto di riferimento, con la mia attività, per i cittadini e i comitati frazionali e di quartiere: sono quotidianamente a contatto con il tessuto sociale della città in tutte le sue sfaccettature, con persone di ogni età e categoria. E continuerò a essere raggiungibile e a disposizione anche una volta eletto".



"E' ancora tanto il lavoro da fare - conclude Grosso - : serve più attenzione ai parcheggi (con il potenziamento e l'ampliamento di quelli di testata), ai collegamenti ciclopedonali tra l'Altipiano e il resto del territorio, alle opportunità e all'intrattenimento dedicati ai giovani e all'aumento della sicurezza e del suo senso di percezione (tramite l'installazione di più punti luce e telecamere, anche nelle frazioni ovviamente e nelle aree più strategiche)".