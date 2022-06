In piazza della Meridiana a Borgo la serata conclusiva della campagna elettorale di Roberta Robbione

Carissimi cittadine e cittadini di Borgo San Dalmazzo,

abbiamo costruito il programma insieme a voi, sulla base delle esigenze che ci avete segnalato per migliorare la nostra città. È stata grande la vostra partecipazione agli incontri che abbiamo organizzato. Abbiamo sempre lavorato uniti per il bene della nostra Borgo, ogni nostra azione è stata fatta alla luce del sole.

Questo e' il nostro modo di lavorare: trasparenza, onestà e legalità sopra ogni cosa.

Siamo consapevoli che ci sono tante problematiche da affrontare. Noi siamo motivati e metteremo in campo tutte le forze possibili affinchè la nostra città torni ad essere una realtà viva, vivibile, competitiva.

Vi chiediamo di darci fiducia e ci impegneremo al massimo.

Vi aspettiamo alla serata conclusiva della campagna elettorale: venerdì 10 giugno alle ore 20,30 presso piazza della Meridiana.

Ci sarà intrattenimento per bimbi, musica, un boccone in compagnia! (in caso di maltempo ci vediamo nel salone comunale di piazza della Meridiana).

Noi uniti per borgo,

Preparazione e competenza al servizio della città

La candidata sindaco Roberta Robbione

E tutta la squadra: Fabio Armando detto Nando, Riccardo Barale, Armando Boaglio, Luca Bottero, Elena Ferreri detta Nena, Michela Galvagno, Matteo Giordanengo, Rita Giordano, Clelia Imberti, Ivana Lovera, Paolo Macagno, Katia Manassero, Gerardo Matta, Alessandro Monaco, Francesco Rosato e Michela Varetto.