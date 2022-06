Noemi Mallone (FDI): "Sogno una città fiorente e la gestione del centrodestra è la migliore per raggiungere questo obiettivo, l’unica scelta di crescita"

Cari Elettori,

siamo arrivati al termine della campagna elettorale e, come sempre succede alla fine di un ciclo, eccomi qua a tirare le somme.

Mi sono presentata in campagna elettorale con passione e grinta.

Fratelli d’Italia rappresenta il coraggio e la determinazione di chi vuole cambiare le cose e la coerenza di chi, a testa alta, porta avanti il proprio programma politico per il bene del paese, con integrità e serietà.

Dai rappresentati del mio partito ogni giorno arrivano importanti lezioni di crescita e forti stimoli ad offrire la parte migliore nel portare avanti tutti i grandi propositi che, l’impegno come Consigliere Comunale richiede.

Come avete appurato in questo intenso mese di campagna elettorale, il mio programma è orientato alle problematiche della Città, puntando a promuovere il lavoro e lo sviluppo economico nei principali settori: produzione industriale, commercio, industria agroalimentare e turismo.

Il fatto che Cuneo abbia un buon tessuto, non vuol dire che non possa migliorare, soprattutto intensificando le infrastrutture e i servizi in aiuto alle famiglie, al fine di favorire crescita e consolidamento sociale.

Il mio impegno per la città si può riassumere in questi punti:

Da un lato è necessario risolvere urgentemente le criticità in termini di sicurezza, dare sostegno alle attività locali, riqualificare le infrastrutture e aiutare le famiglie.

In parallelo voglio impegnarmi per promuovere iniziative capaci di smuovere la città dalla passività in cui si è rinchiusa da anni. Voglio farlo spingendo l’acceleratore sul rilancio economico, ma non solo.

Cuneo può diventare anche un polo di riferimento per l’istruzione di alto livello, per il turismo e per lo sport. Il potenziale non manca di certo, ma non possiamo ottenere risultati se prima non ci occupiamo di risolvere i problemi che ci hanno impedito di crescere in tutti questi anni.

Una città che vuole portare l’eccellenza dell’istruzione e della ricerca nel proprio territorio non può essere miope di fronte alle difficoltà che molte famiglie hanno nel mantenere gli studi dei propri ragazzi, ecco perché voglio impegnarmi per aumentare le borse di studio per garantire istruzione a tutti i meritevoli.

Quando parlo di rilanciare il turismo penso alle eccellenze del territorio, ma anche ai grandi eventi che potremmo organizzare coinvolgendo maggiormente le realtà locali.

Certo, abbiamo bisogno di nuove sale espositive e non mancherò di farlo presente in consiglio comunale.

Per quanto riguarda lo sport, il mio impegno è volto a creare occasioni di sviluppo per portare nuove discipline sportive in città, favorendo programmi incentrati sull’alimentazione, lo sport e la salute.





Come può Cuneo sognare un futuro se si è dimostrata incapace di occuparsi del presente?





Nel corso della campagna elettorale mi è stato chiesto di esprimermi sui consensi che ho ricevuto: non posso che essere orgogliosa di essere riuscita a comunicare la mia determinazione e la voglia di impegnarmi e di mettermi in gioco. Per me è stato fondamentale potermi confrontare con i cittadini, ascoltarli, capire le loro problematiche, cercando di farmi loro portavoce, per risolvere quelle questioni mai affrontate.

Candidarsi in Consiglio Comunale richiede una grande responsabilità: la responsabilità di chi, con serietà e competenza, vuole rappresentare in maniera concreta e responsabile le esigenze dei cittadini.

Non sono mancate le critiche alla bandiera sotto la quale ho deciso di presentarmi: siamo conservatori, vogliamo difendere i valori che rappresentano l’Italia da sempre, come la famiglia tradizionale e il lavoro dignitoso, risolvendo i principali problemi che riguardano proprio questi aspetti essendo fiera di farmi portavoce di queste battaglie, a testa alta.

Sogno una città fiorente e la gestione del centrodestra è la migliore per raggiungere questo obiettivo, l’unica scelta di crescita!

Sono stati mesi molto intensi, ricchi di stimoli e di grandi incontri.

I Vertici di Fratelli d’Italia hanno sostenuto i candidati in questa campagna elettorale, con energia, dedizione e grande lavoro di squadra. Ringrazio tutti per i preziosi consigli e scambi di idee. Confrontarmi con loro è stata un’importante esperienza di ulteriore crescita.

Grazie alla mia famiglia per il continuo supporto, per l’amore che mi ha sempre dimostrato, credendo in me e grazie soprattutto a tutte quelle persone che hanno dedicato il loro tempo ad incontrarmi, a confrontarsi, a espormi i loro problemi e le loro soluzioni, è stato fondamentale ogni singolo incontro con tutti voi, ogni singolo sorriso e ogni parola; perché è il confronto è sempre un’occasione di crescita: ho raccolto richieste, affrontato molti temi, approfondito i punti del mio programma, ricevuto preziosi consigli.

Parlando con i cittadini ho avuto modo di conoscere ancora più profondamente le problematiche della nostra città, sotto molteplici punti di vista.





Per concludere quindi, Sono qui a chiedervi di accordarmi la vostra fiducia, perché ho scelto di intraprendere questo percorso con dedizione e grinta, perché credo nei giovani, nella forza delle donne e nel cambiamento, nella differenza che FRATELLI D’ITALIA saprà portare.

Quella del 12 giugno è l’occasione per cambiare sul serio!

“Votare è un diritto e un dovere civico” ed è di fondamentale importanza esercitarlo, poiché è l’unico strumento per far sì che le vostre esigenze, che i vostri diritti possano essere rappresentati da chi Voi avete scelto, a cui avete accordato la Vostra fiducia.





Un ultimo appello è rivolto ai giovani, non perdete la fiducia nel cambiamento, andate a votare, non siate sfiduciosi, tutto inizia da voi, chi meglio di un giovane può farsi veramente portavoce delle esigenze altrui? Chi meglio di un giovane pieno di entusiasmo e di voglia di lottare in ciò che crede?! perciò questa domenica, prima di andare al mare o dopo esserne tornato (a partire dalle 7 del mattino, fino alle 23) barra sulla scheda azzurra il simbolo di FRATELLI D’ITALIA e scrivi MALLONE come preferenza.

Noemi Mallone

candidata consigliere FDI a sostegno di Franco Civallero sindaco di Cuneo