“Non servono 5 nuovi parchi, basta valorizzare ciò che abbiamo, facendo fare manutenzione delle aree verdi a chi prende il reddito di cittadinanza” [VIDEO]

“Non abbiamo bisogno di 5 nuovi parchi, ma di valorizzare quello che abbiamo sul territorio. E magari di rendere socialmente utili coloro che ricevono il reddito di cittadinanza impegnandoli nella pulizia e nella manutenzione di strade, aree verdi e parchi giochi per i bambini”.

Ecco la visione sul tema ambiente di Paolo Giraudo, candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo a capo della lista civica “Realizziamo Insieme”.

Un programma il suo che dà spazio a tutte le fasce della popolazione, a partire dai giovani: “I giovani sono alla base di tutto. Vogliamo aiutare le associazioni che già aiutano i giovani a crescere e a tenerli lontano dai pericoli che sono insiti nella quotidianità. Ad esempio sulla riqualificazione dell'ex caserma Mario Fiore abbiamo già parlato con alcuni partner per poter aprire una scuola professionale e far sì che i giovani si possano inserire nel mondo del lavoro in collaborazione con le aziende locali”.

Attenzione ai giovani ma anche ai pensionati: “Vogliamo aprire lo sportello del pensionato. Un servizio aperto un paio d'ore ogni 15 giorni, gestito proprio da noi amministratori, per raccogliere lamentele ed esigenze e risolvere pratiche burocratiche. Un modo per far sì che gli anziani non si sentano soli, magari portando loro la spesa a casa, sempre collaborando con aziende e negozi del paese”.

Per comunicare meglio con le frazioni: “In campagna elettorale abbaimo girato tutto il territorio di Borgo e consigliato di creare dei comitati di quartiere, in modo che ci sia un filo diretto con l'amministrazione. Un sistema facile e immediato per avere un interlocutore unico che ci segnali i problemi. Noi ci prenderemo la responsabilità di risolverli”.

Per rilanciare il turismo: “Torno a dire non ci servono 5 nuovi parchi perché siamo alla base di tre vallate alpine, che possono anche portare ricchezza a Borgo. Non sarà di certo l'amministrazione ad aprire strutture ricettive che ora sono chiuse. Il nostro compito è incentivare le persone a rendere la città più attrattiva per gli investitori”.

L'appello al voto: “Siamo concreti e giovani ma sappiamo cosa vuol dire amministrare. Qualcuno dice che siamo alle prime armi, che amministrare è diverso. Non siamo sprovveduti, da 20 anni amministro un'azienda. È venuto il momento di mettere qualcuno che sa cosa vuol dire trattare con la gente, sprattutto le trattative importanti, e che sa cosa vuol dire lavorare duramente tutto i giorni. I progetti sono tanti e il lavoro sarà duro ma abbiamo l'appoggio delle istituzioni e del Governatore Cirio che è venuto alla nostra presentazione di lista. Siamo pronti per lavorare, il Comune non può farcela da solo. Cercheremo di collegare questo filo diretto con le istituzionoi per realizzare tutti i nostri progetti”.