Patrizia Manassero: "La vostra fiducia e il vostro voto saranno per me una grande responsabilità ma anche un grande onore" [VIDEO]

"Sono qui per appellarmi e chiedere il vostro voto e la vostra fiducia. Se mi darete il voto, per me sarà una grande responsabilità ma anche un grande onore, al quale garantisco il massimo impegno".

Patrizia Manassero, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, chiede alle cuneesi e ai cuneesi la fiducia e il voto. In caso di elezione, potrebbe essere la prima donna a guidare la città, oltre che la prima sindaca proveniente da una frazione, abitando lei a Madonna dell'Olmo.

Assessore e vicesindaco uscente, la Manassero è donna di grande esperienza politica e amministrativa. Preparatissima sulla parte economica e di bilancio, evidenzia come sia in ballo, per la città, la grande sfida e la grande opportunità dei fondi europei del PNRR, un tesoretto che verrà usato per rigenerare altri spazi in città ma anche per costruire nuove scuole.

La difesa dell'ospedale come hub della provincia e il sociale tra le cose che le stanno più a cuore.