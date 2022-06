Roberta Robbione (Uniti per Borgo): “Chiediamo fiducia e offriamo onestà, competenza, legalità e tanta voglia di fare” [VIDEO]

Roberta Robbione ha 51 anni, è sposata, ha due figli e un’esperienza amministrativa di venti anni: “Ho deciso di mettere la mia competenza e la mia esperienza ancora una volta a servizio della città, c’è bisogno di uno sforzo eccezionale per ripartire, di buttare il cuore oltre l’ostacolo e sono determinata a lavorare per il bene della mia città”.

Ecco perchè ha deciso di candidarsi come sindaco di Borgo San Dalmazzo, a capo della lista civica “Uniti per Borgo”. E' la prima candidata donna: “Lo ritengo un onore, sento che nei momenti di grandi cambiamenti una donna possa fare la differenza: per la capacità di lavorare in rete, di prendere decisioni coniugando testa e cuore, ma molto concretamente, di saper mediare e portare a casa il miglior risultato possibile.

Ma da soli non si va da nessuna parte, non si va come comunità e non si va come amministrazione: c’è una donna con una squadra forte che lavora per la città. Un gruppo di donne e di uomini preparati e competenti. Il nostro gruppo rappresenta più aspetti della società, infatti questa lista è volutamente civica e apartitica per venire incontro a tutte le esigenze della società borgarina. Ci uniscono i valori indiscutibili e imprescindibili: Spirito di servizio, sguardo attento verso il prossimo, lavorare seriamente e con passione, senso della giustizia e della solidarietà, amore per il bello. Valori che mi sono stati tramandati da mio padre, che è l’esempio di Sindaco a cui tendo e in cui continuo fortemente a credere. Tutto quello che fa questa lista civica è sotto gli occhi di tutti, abbiamo raccolto le firme per la presentazione della lista al mercato, non abbiamo nulla da nascondere: onestà e trasparenza sono i nostri valori.

Lavoriamo per la costruzione di un rapporto nuovo con i cittadini: vogliamo ricostruire il profondo senso di appartenenza a questa comunità, riportare la voglia di unità che caratterizza il buon vivere. Non servono le polemiche, servono i fatti.

E noi siamo partiti dai fatti, non abbiamo scritto il programma a tavolino, ma il nostro è un programma partecipato. Nel nostro logo abbiamo proprio messo in primo piano le persone perché le borgarine ed i borgarini sono infatti al centro dei nostri progetti, le esigenze delle persone prima di tutto! Al centro di ogni nostra azione c’è il benessere di chi vive quotidianamente la città e vogliamo ricostruire il senso profondo di essere comunità.

Desidero lavorare per voi e con voi, Borgo deve ritornare ad essere importante, a contare qualcosa, dobbiamo farlo consapevoli della nostra forza di città che deve lavorare con le sue tre valli e con le terre alte. Borgo ritorni a essere una forza!

Puntiamo sulla

-rigenerazione urbana, con un’attenzione particolare al decoro e alla sicurezza

- vogliamo una città dinamica che guarda al futuro e ai giovani: investimenti importanti sulla produzione energetica da fonti rinnovabili per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente e per ottenere importanti risparmi di spesa.

- vogliamo dare servizi di qualità ai cittadini, rilanciare e valorizzare il centro storico, il commercio e il mondo produttivo, valorizzare le tante strutture della città per dare vita ad un percorso virtuoso che porta lavoro e benessere

- vogliamo sviluppare un turismo sostenibile perché abbiamo un patrimonio naturale e culturale che ha tanto da dare e sviluppare, vogliamo puntare a offrire manifestazioni importanti e di qualità

- Poniamo attenzione a chi vive nelle frazioni e nei quartieri, sentiamo vicine e importanti le esigenze di ogni cittadino.

- Nessuno sarà lasciato indietro, piano regolatore sociale e pianificazione urbanistica pensati per progettare la città a misura delle persone anziane, delle famiglie e dei giovani.





Chiediamo fiducia e offriamo competenza, onestà, trasparenza e impegno.

Per far ripartire la nostra città con entusiasmo e concretezza chiediamo il sostegno di tutti i cittadini: solo “Uniti per Borgo” torneremo a crescere.

Voglio essere un’interlocutrice che sappia accogliere le richieste dei cittadini, per cercare noi tutti di dare risposte efficaci ed efficienti. La nostra sarà un’amministrazione fatta di persone che hanno in mente solo il bene comune, non abbiamo interessi personali da difendere. Il lavoro e le sfide non ci spaventano, siamo pronti a combattere per la crescita della nostra città.

Nessuno si senta escluso da questa ventata di rinnovamento e di cambiamento: dai commercianti agli artigiani che tengono vivo il paese, dagli imprenditori che investono nella città, da chi coltiva la bellezza e la cultura, a chi pratica sport e vive la natura, da chi ha a cuore l’ambiente, da chi si sente insicuro e non protetto. Facciamo rete, la nostra Borgo è la creatura che amiamo e che vogliamo far crescere.

Un paese, il nostro, in cui le persone anziane amino vivere sentendosi parte essenziale della società e un paese nel quale i giovani si sentano i protagonisti che prenderanno il nostro testimone e le redini della città".

Uniti per Borgo andremo lontano".