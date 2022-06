Salvini a Cuneo nell’ultimo giorno di campagna: “Sconto benzina da prolungare almeno per tutta l’estate” [FOTO]

Sala Einaudi della provincia gremita per l’arrivo in provincia del ‘capitano’ Matteo Salvini. Il leader della Lega ha raggiunto il Piemonte e il nostro capoluogo nell’ultimo giorno di campagna elettorale in sostegno a Franco Civallero prima di trasferirsi a Genova.



Il suo intervento cuneese parte da subito con un attacco politico agli avversari del Partito Democratico che definisce forza politica di sinistra “a favore delle lobby e che parla continuamente di guerra e di armi.”



E sulla situazione internazionale Salvini sostiene che “la pace è urgente per salvare posti di lavoro in Italia. La pace si tratta in Russia, dove dovevo andare? A Cuneo? A Nizza?”



Salvini ha poi parlato di un “attacco al nostro paese da parte di Bruxelles come in Grecia” con “lo spread ai massimi livelli, l’inflazione quasi al 20 per cento”. Mentre sul costo della benzina “ormai ovunque sopra i due euro al litro” sostiene che “lo sconto va prolungato almeno per tutta l’estate”.



Nel suo intervento in salsa cuneese ha definito “ignoranti” i sostenitori dell’elettrico: “Mettere fuori legge auto diesel vuol dire essere complici dei massimi produttori di batterie che sono a Pechino e Shangai.” E rimarca il termine “ignoranti” sostenendo di non temere ulteriori processi, facendo riferimento all’ ultima udienza con Carola Rackete, ex comandante della Sea Watch 3 quando Salvini era ministro dell’Interno. “Più mi processano, più mi minacciano, più mi viene voglia di andare dritto.”



Il numero uno del Carroccio ha poi dato indicazioni sui quesiti referendari sul tema della giustizia: “cinque sì, così se i giudici sbagliano, pagano.”



E chiude parlando di ‘sicurezza’, tema caro al partito di via Bellerio.



“Risolviamo il problema delle baby gang con eduzione civica, due schiaffoni e leva militare obbligatoria. Se partiamo da qui e riusciamo a fare almeno la metà delle cose, cambiamo Cuneo da così a così.”



Tra gli intervenuti l'eurodeputata Gianna Gancia, il segretario provinciale della Lega Giorgio Maria Bergesio, il capogruppo alla Camera dei Deputati della Lega Riccardo Molinari, il segretario del circolo cittadino Simone Mauro oltre al candidato a sindaco di centrodestra di Cuneo Franco Civallero.