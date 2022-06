Illusi, portati in una famiglia e riconsegnati in canile: sono i resi gli animali più feriti

Il Rifugio Pinco Pallino si trova a Cussanio, una frazione di Fossano, e ha come obiettivo il benessere di tutti gli animali, soprattutto quelli più sfortunati.

Oggi si parla di resi, anche se usare questa parola per degli esseri viventi è una crudeltà.



Paco è tra coloro che sono stati illusi, portati a casa e poi per motivi sempre diversi, restituiti. Paco non ama i gatti e si cerca per lui una splendida adozione che lo ripaghi del nuovo abbandono.

Thor desidererebbe con tutto il cuore una piscina, non parliamo di una vasca olimpionica, ma anche di una semplice vasca poco più accogliente della semplice tinozza che il canile è riuscito a fornirgli. Thor adora l’acqua!





Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club