L’amore guarisce ogni male, ed è la cura che serve a Josh per superare l’abbandono e la solitudine

ALBA - L’appello di oggi dell’ANPA di Alba, Langhe e Roero è concentrato su un unico ospite: Josh.

Josh ha 4 anni, sano, taglia media contenuta, castrato, vaccinato e microchippato.

La sua storia è quella di tanti altri cani, purtroppo. Trovato e portato in canile con i suoi fratellini e sorelline all’età di 2 mesi, ha visto andare a casa, uno dopo l’altro tutti gli altri, l’ultima ad essere adottata è stata una sorellina con cui viveva in simbiosi. Da allora, per lui, non più cucciolo, non è esistito più nulla al di fuori di un box in cemento. E giorno dopo giorno la solitudine e il dolore hanno segnato il suo carattere rendendolo timoroso e ansioso. Con l’aiuto di un’educatrice sta riuscendo ad affrontare e superare le sue paure, ma ciò di cui avrebbe bisogno è il calore di una famiglia. Perfetto con i suoi simili, l’ideale sarebbe un’adozione con la presenza di una femmina socievole.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero