Il coro Ana di Campiglione Fenile all’Opera di Liegi, invitato della regina Paola

foto scattata a termine concerto ( 2 novembre del 2021) in occasione della consegna della cittadinanza onoraria di Campiglione Fenile a SM la Regina Paola del Belgio. Presente Alberto II. In foto il coro, il maestro Stefano Arnaudo e il sindaco di Castiglione Fenile

Il 24 giugno prossimo il coro Ana di Campiglione Fenile terrà un concerto all’Opéra Royal de Wallonie a Liegi, uno tra i teatri d’opera più importanti d’Europa.

Non è da poco per un coro nato poco meno di 2 anni fa, nel luglio del 2019 e "sopravvissuto" alla pandemia Covid.

L’eccezionalità dell’evento è data anche dall’invito che arriva dalla casa reale del Belgio, da Sua Maestà Paola di Liegi, mentre tutta l’organizzazione è seguita dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura.

A dirigere il coro, 24 elementi, sarà il saluzzese Stefano Arnaudo, cantate lirico e regista, artista del coro e voce solista in numerose produzioni di ascolto internazionale e in teatri, ora anche maestro di cori Ana e, scelto per la stagione entrante dal ROF (Rossini Opera Festival) di Pesaro, il più importante al mondo, per la realizzazione di Edipo Re: “Un sogno che si realizza”.

Come si arriva all’invito così prestigioso?

L’incontro con gli ex reali del Belgio: Alberto II e Paola di Liegi (un amore da leggenda che riempì i rotocalchi) nasce nel novembre 2019, al matrimonio di Casimiro, figlio di sua sorella Maria Cristina e del marchese Nicolò di San Germano, avvenuto nella tenuta di famiglia a Castiglione Fenile.

Toccata dall’esibizione, l'ex regina aveva invitato il coro alla Casa reale in Belgio per il 13 dicembre 2020. Un evento annullato causa pandemia, ma che si è rinnovato grazie ad un secondo incontro, nel novembre del 2021, nell’ambito della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Campiglione Fenile a Paola Ruffo di Calabria, legata al Comune dalla storia famigliare.

La consorte del re del Belgio (furono regnanti dal 1993 al 2013 dopo l’abdicazione del re Baldovino) fu commossa anche in questa occasione dal concerto e in particolare, riascoltando “Il testamento del Capitano” emblematica canzone la cui versione antica ha un richiamo forte al Marchese di Saluzzo, Ludovico II, cantata dai soldati medioevali in onore del marchese-condottiero ed eseguita durante il funerale di suo padre, Fulco Ruffo di Calabria, morto nel 1946.

Il Coro dle Piase–Ana di Campiglione Fenile sarà ora protagonista il 24 giugno del "Concert de l’amitie entre l’Italie et la Belgique’ spiega il Maestro del Coro - Assieme a noi si esibiranno la corale lirica e l’orchestra sinfonica del prestigioso teatro per un evento all’insegna dell’amicizia tra Italia e Belgio e di uno scambio culturale.

Il nostro gruppo proporrà un repertorio di dodici brani tra cui Montagne del me Piemont e Signore delle cime, lungo un percorso che racconta la storia degli Alpini tra le guerre e il rapporto delle penne nere con la montagna e con la fede".

"Va’ pensiero di Verdi" chiuderà la serata in una versione che unirà la corale e l’orchestra belga e quella di Campiglione Fenile.

“Ringrazio i miei coristi che stanno preparando con molta serietà la trasferta - conclude Arnaudo- Sentiamo la responsabilità di ciò che stiamo andando a fare, ma siamo felici di portare la cultura alpina al di fuori dei nostri confini”.

Il gruppo sarà accompagnato dal presidente di sezione Mauro Buttigliero, dal capogruppo Marco Reale e da un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Campiglione Fenile, paese che Paola di Liegi ama molto, un legame che parte dal 1946 e che continua tuttora.