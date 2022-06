Basket: 11° Memorial Andrea e Paolo Caretti, una festa dello sport

Grazie alla regia organizzatrice del Gruppo Comunale AIDO di Bra ed il supporto della Fondazione CRC unitamente alla vicinanza della famiglia Caretti, la città di Bra nella bella area verde "Mario Garino" in frazione San Michele, è stata degna cornice di un evento sportivo storico giunto alla sua undicesima edizione.

Ecco allora che grazie alla presenza di quattro formazioni, Bra, Genova e Torino ed alle capacità degli uomini dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra, nuovamente in campo il Memorial Over 40 Andrea e Paolo Caretti di basket.

"Al di là della formazione vincitrice, Torino Over capitanata da Sandro Musumeci uomo della nazionale italiana "over", abbiamo vissuto una vera e propria festa dello sport in un clima dove è stato evidente lo spirito di una sana amicizia, elemento che ha caratterizzato una due giorni di basket di alto livello tecnico espresso con agonismo, fair play e soprattutto con tantissima voglia di stare insieme per divertirsi" - dice il Presidente dell'UNVS braidese Giuseppe Gandino a cui fà eco Gianfranco Vergnano riferimento dirigente dell'AIDO e grande appassionato "di sport in particolare della palla a spicchi arancione" - "Con tanto impegno e non poche difficoltà siamo riusciti a dar vita a questa bella manifestazione anche grazie all'aiuto di tanti amici in particolare Mauro Beltrami, Gianfranco Berrino, Roberto Marengo ed Ettore Sanino, un poker di esperti del magico mondo del basket a cui và il merito ed il plauso. Alle capacità di queste preziosissime risorse, ai tanti volontari che con spirito di servizio hanno permesso la riuscita della manifestazione ed alla collaborazione con il CSV Cuneo, anche alcune aziende particolarmente attente al sociale, la Baratti & Milano, Caseificio Francesco Rabbia, Azienda Agricola Gino Rivetti ed il Birrificio La Villana: un valore aggiunto per questa festa dello sport che ha avuto nel comitato di quartiere di San Michele, grazie all'amico Gianfranco Bertello, un valido partner per un evento dove far rete in sana sinergia ha moltiplicato i risultati".

Presenti l'Assessore allo Sport della città di Bra Daniele Demaria ed il Delegato CONI Point di Cuneo Claudia Martin che in un simpatico momento di premiazione hanno reso un plauso a tutti gli atleti presenti per lo spirito con cui hanno preso parte al "Caretti".

Particolarmente significativa ed emozionante la consegna del Distintivo d'Onore UNVS Nazionale a Sergio Provera e del Distintivo d'Argento a Claudio Gallizio, due uomini sì di sport, ma che hanno dedicato la vita a principi di vera comunità a favore dei giovani e della diversa abilità.