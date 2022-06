Ciclismo, Giro d'Italia U23: venerdì 17 appuntamento con la Boves - Colle della Fauniera

Ci sarà anche Boves nel percorso della 45° edizione del Giro d’Italia Under 23, la gara ciclistica a tappe più importante a livello internazionale per giovani under 23. Riconosciuto dal Coni e dal Governo come un evento di eccellenza e promozione dell’Italia nel mondo, il Giro d’Italia Giovani si propone come veicolo per raccontare il connubio tra sport e passione.

L’edizione del 2022 vedrà impegnate 35 squadre, su 7 tappe in 6 Regioni diverse d’Italia; una carovana di 700 persone che darà spettacolo sulle strade d’Italia. 1008 km di strada, molta salita, tanto sudore, tanta capacità tattica e di posizionamento. Un gioco di forza e di virtù che vedrà emergere, anche quest’anno, i migliori atleti della categoria.

Venerdì 17 giugno alle 12.45 partirà da Boves una tappa di oltre 110 km che probabilmente si rivelerà decisiva, con arrivo sul celebre Colle della Fauniera. Da Boves si seguirà la strada verso il Pilone del Colletto per poi scendere verso Peveragno e il Bivio di San Lorenzo, in un circuito che si ripeterà per 4 volte, con 4 passaggi in città. La corsa proseguirà poi verso Borgo San Dalmazzo, Vignolo e Caraglio per imboccare la Val Grana fino ai 2480 metri del Colle della Fauniera, per un dislivello complessivo di 2922 metri.