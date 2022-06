Volley maschile, per Mondovì niente A3: il VBC cede i diritti a Parma. Il presidente Augustoni: "Stavolta abbiamo dovuto far prevalere la testa al cuore"

Per il VBC Mondovì è arrivata la decisione: niente A3, la società ripartirà dalla serie C (Foto: Elena Merlino)

Dopo l’amara stagione da poco conclusa, che ha visto il VBC Mondovì abbandonare la serie A2 dopo sette stagioni consecutive nel campionato cadetto, per la società del presidente Giancarlo Augustoni è tempo di decisioni: lunedì prossimo, 13 giugno, scadono infatti i termini di iscrizione ai tornei nazionali.

Il VBC Mondovì non parteciperà alla prossima serie A3, ripartendo di fatto dalle serie minori con l’iscrizione al campionato di serie C.

“Le ultime stagioni sono state faticose – dice il presidente Augustoni – ed il futuro della nostra società sarebbe stato ancora più azzardato ed incerto iscrivendoci alla A3. Non è stata una scelta semplice da prendere, soprattutto per i nostri tifosi che non hanno mai mollato di sostenerci anche nei momenti più difficili, ma come ho già ribadito a fine campionato stavolta abbiamo davvero dovuto far prevalere la testa al cuore. Non potevamo disperdere il patrimonio di energia ed esperienza maturate in 50 anni di storia”.

La mancata iscrizione alla A3 non vuol essere un addio per la società monregalese. “Una scelta dettata dalla volontà di riorganizzarci per riconquistare quel che oggi perdiamo – continua Augustoni – Una A2 che conquistammo con tanta tenacia ed entusiasmo sette anni fa sul campo”.

Il titolo di Mondovì per la serie A3 sarà ceduto a Parma. “Anche se siamo tristi per la decisione che abbiamo dovuto prendere, sapere che i nostri diritti finiranno nelle mani di una piazza storica come quella parmense ci riempie di orgoglio – chiude il presidente –, dove c'è molto fermento ed entusiasmo per il ritorno della pallavolo che conta”.