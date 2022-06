Beinette, chiusa temporaneamente via Vecchia di Pianfei per lavori

Da lunedì 13 giugno fino a fine lavori (presumibilmente il 17 giugno), è interdetto il traffico veicolare e pedonale in via Vecchia di Pianfei all'altezza dell'intersezione con via Calcina.

L'interruzione è motivata dall'esecuzione dei lavori di rifacimento del canale Bealerota che da anni in quel punto presenta problemi di sicurezza in caso di piogge abbondanti.



L'intervento - che prevede la demolizione degli attuali manufatti, la rimozione dell'attuale tubazione in calcestruzzo, la sostituzione con dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato e la realizzazione di rimodellamento delle sponde in uscita - prevede una spesa complessiva totale di 55 mila euro di cui 30 mila finanziati dal Governo e 25 mila dal Comune di Beinette.