Saluzzo, i seggi nelle primarie per i referendum di domenica 12 giugno

Gran parte dei seggi di Saluzzo ritornano a posto.

Dopo il 2020 quando la maggioranza delle operazioni di voto si era svolta nelle stanze dell’ex tribunale di corso Roma, per i referendum sulla Giustizia del 12 giugno sono solamente 3 quelli che sono stati allestiti nuovamente nel vecchio Palazzo di Giustizia.

Si tratta dei seggi numero 1, 2 e 17, quelli che in assenza di impedimenti si trovano tradizionalmente alla primaria Musso di corso Piemonte dove sono in corso lavori di riqualificazione e per aumentare la resistenza antisismica.

Per quanto riguarda il seggio 8 all’interno della residenza Tapparelli, è stato modificato l’ingresso che non è più dall’accesso principale della struttura da via Cuneo, ma dal parcheggio laterale e area camper.

I seggi 1,2,17 sono all’ex tribunale di corso Roma (e non alla primaria Musso).

Il seggio 8 è alla residenza Tapparelli.

I seggi 3,4,10,11,12 sono alle primarie Costa di corso Mazzini.

I seggi 5, 6,7,9 sono alle primarie Pivano di piazza Dante.

I seggi 13,14 15 sono alle primarie Dalla Chiesa di via Antica Torino.

Per i residenti a Cervignasco, il seggio 16 è al centro assistenziale Angelo Dalla Chiesa, mentre chi abita a Casteller vota al seggio 18 in via Maestra, 25, nell’ex municipio.

Per i referendum è possibile votare domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

E’ necessario presentarsi al seggio con il documento di identità e la tessera elettorale. Chi deve richiederla perché esaurita può presentarsi all’Ufficio elettorale del municipio (piazza Cavour – Palazzo Italia) che avrà aperture straordinarie: sabato dalle 9 alle 18 e domenica per tutta ladurata

del voto.

Si ricorda che i referendum abrogativi saranno validi se si recheranno ai seggi il 50 per cento più uno degli aventi diritto.