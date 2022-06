Torre Mondovì ha la sua "Big bench", in ricordo di Marco Daziano [VIDEO]

Sorge all'interno del parco botanico di Torre Mondovì, in frazione Piazza, la Big bench in ricordo di Marco Daziano, scomparso ad ottobre 2020.

La "panchinona" è stata inaugurata oggi, sabato 11 giugno, con l'accompagnamento della Corale le Due Torri "Monica Tarditi", sulla collina che divide la valle Corsaglia dalla valle Casotto: un luogo da cui godere del panorama e della natura in totale tranquillità.

L'inaugurazione, alla presenza delle autorità civili e religiose, è stata una vera sorpresa perché la panchina è arrivata agganciata a un elicottero, che l'ha trasportata nel cuore del parco, per l'installazione.

La big bench è stata voluta dall'associazione turistica Pro loco Torre Mondovì, di cui Daziano era attivo membro, con la partecipazione della Cartiera di Torre Mondovì (Alberto Ghigliotti e famiglia), Enrico Stralla, Falegnameria Tomatis, Danilo Lombardi, Samycar di Borgo San Dalmazzo.

"In tutta Italia le panchine giganti sono 203, il 95% si trova in Piemonte, 4 all'estero. - ha detto il sindaco Gianrenzo Taravello, ringraziando tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione di quest'opera - "Circa due anni fa un malore improvviso ci privava di Marco Daziano, la famiglia per ricordarlo ha pensato a qualcosa di speciale, che rappresentasse amore, amicizia, affetto, in un luogo dove poter contemplare il cielo e dare emozioni, per me ci sono riusciti davvero.

Caro Marco, se anche tu vedi le stesse stelle non siamo poi così distanti. Eri un mix di vitalità e generosità, sei sempre stato molto partecipa alle attività del paese e avevi grande cuore nell'aiutare tutti. Spesso ci si dimentica e si danno per scontate le cose semplici, quelle che fanno bene: un abbraccio, un sorriso, una carezza.

La sua famiglia ha voluto ricordarlo attraverso il panorama, in un luogo dove silenzio diventa voce, vicino al cielo: ecco la panchina del cuore da condividere con le persone che amiamo".

La panchina, parte del Big Bench Community project, è stata benedetta da don Saverio Bertolino.

Ringraziamo Roberto Formento per le foto e il video.