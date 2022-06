Trenta volontari del Soccorso Alpino saranno presenti a Terme di Valdieri fino a settembre

In totale saranno 30 i tecnici volontari che turneranno per tutta l’estate nel presidio che si affaccia sul giardino botanico Valderia, sito a pochi metri dalla partenza del sentiero verso il rifugio Valasco, dove è montata una radio per le comunicazioni con la centrale operativa di Grugliasco e con i rifugi, oltre a tutto il materiale tecnico logistico per la gestione degli interventi.