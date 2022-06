Un convegno ad Alba per parlare di bellezza floreale e sviluppo turistico- economico dei territori

Venerdì 17 giugno 2022 è in programma ad Alba un convegno dal titolo “La promozione della bellezza floreale come valore umano e sociale che stimola lo sviluppo economico del settore florovivaistico e turistico”, promosso da Asproflor – Comuni Fioriti e ACA – Associazione Commercianti Albesi nell’ambito del progetto RinascITALIA – Facciamo fiorire la speranza.

I lavori si terranno dalle ore 9:30 alle 13 nella sala conferenze ACA di piazza San Paolo 3, rati dal professor Giorgio Barberi Squarotti.

Il programma si apre con i saluti dell’Amministrazione albese, che sarà rappresentata dall’assessore al commercio Marco Marcarino. Sono quindi previsti gli interventi di Salvatore Domolo e Marcello Manfredi, equipaggio del camper del progetto RinascITALIA; Adele Ceccarelli, assessore del Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini); Elena Zuppichin, assessore di San Michele al Tagliamento (Venezia); Aldo Alberto, presidente Florovivaisti italiani; Riccardo Corino, direttore Banca d’Alba e Alessandro Guglielmi, imprenditore.

Al convegno sono stati anche invitati l’on. Marzio Liuni, componente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte e Vittoria Poggio, assessore al Turismo della Regione Piemonte.

Le conclusioni saranno a cura di Sergio Ferraro, presidente nazionale Asproflor.

Ingresso libero. I lavori saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Zoom.

“RinascITALIA è un progetto che prevede di percorrere con un camper l’intero litorale italiano, lungo un percorso di oltre novemila chilometri, per visitare più di seicento Comuni e motivare le Amministrazioni locali ad aderire alla splendida ed efficace filosofia della certificazione di Comune Fiorito -spiega Ferraro- Al momento abbiamo già visitato sei Regioni, partendo dal confine italo-sloveno in Friuli Venezia Giulia e arrivando fino al Molise. Il nostro obiettivo è di proseguire lungo resto delle coste del nostro Paese, isole comprese, nei mesi a venire. Il nostro obiettivo è generare una sorta di abbraccio simbolico dell’Italia intera, dopo questo lungo e difficile periodo”.

A conclusione del viaggio, l’Associazione pianterà alberi nelle zone colpite duramente dagli incendi della scorsa estate (Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste aree e compensare la produzione di CO2 emessa durante il progetto.

“L'incontro personale con i sindaci e le Amministrazioni, i meeting regionali per sintetizzare il lavoro svolto, invitando i primi cittadini delle zone limitrofe, la grande risonanza mediatica e social, stanno rendendo il camper RinascITALIA un simbolo di unità, di speranza e di rinascita umana, sociale ed economica”, conclude Ferraro.

Da vent’anni, Asproflor propone ai Comuni una filosofia di vita capace di trasformare il loro territorio in un luogo accogliente e vitale per i cittadini e per i turisti. La riqualificazione dell'ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla promozione del turismo lento, fanno da traino a una trasformazione umana, sociale ed economica ormai consolidata e confermata dalle Amministrazioni locali già aderenti.