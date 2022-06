Doppio intervento per i vigili del fuoco: soccorso persona ad Alba, cassonetto in fiamme a Castellinaldo

Giornata impegnativa per i vigili delfuoco delle Langhe, quella di oggi (sabato 11 giugno).



Nella tarda mattinata hanno soccorso una signora caduta in casa, nel proprio appartamento di corso Langhe, ad Alba. I vigili del fuoco sono saliti dal balcone, entrando da una portafinestra aperta, quindi hanno apertola porta d'ingresso e dato accesso all'emergenza sanitaria. La signora è stata portata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Verduno.



Nel pomeriggio, invece, sono intervenuti in località Pautasso di Castellinaldo per l'incendio di un cassone di rifiuti misti pressola fabbrica "Giesse". Nello scenario sono state interessate anche le sterpaglie al confine dellaproprietà.