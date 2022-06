Al via il Concorso Internazionale Documentari 2022 dell’XI Nuovi Mondi Festival

11 giugno alle ore 21, presso il Centro incontri di Rittana, la proiezione del film “Grazie al cielo” apre il Concorso Internazionale Documentari 2022 dell’XI edizione del Nuovi Mondi Festival, che propone 21 titoli selezionati tra oltre 600 candidature arrivate da ogni parte del mondo. Tra le pellicole si contano anche due anteprime nazionali e cinque film vincitori di ambiti premi (come il Pardo d’oro di Locarno o il Torino Film Festival) o presenti in concorso a rinomati festival mondiali (come il Trento Film Festival, il Festival dei Popoli, l’Idfa di Amsterdam, la Biennale di Venezia). Le proiezioni si susseguiranno nei pomeriggi e nelle serate di giugno e inizio luglio. Tre le sezioni del concorso: “Mountains”, dedicata ai film di montagna; “Landscapes”, per le nuove letture del mondo che è o che verrà; “World culture”, per viaggiare con altri occhi e scoprire nuovi mondi. Due i premi in palio: Miglior Film con premio in denaro e Speciale della giuria con in premio un’opera scultorea. L’ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma si possono reperire sul sito www.nuovimondifestival.it o sulla pagina Facebook dell’evento.