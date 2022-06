“Cartoline animate” laboratori di film d’animazione all'archivio storico di Mondovì Piazza

Partono domenica 19 giugno i laboratori di film d’animazione per bambini e ragazzi “Cartoline animate” presso l’Archivio Storico a Mondovì Piazza.

Un pomeriggio in cui scoprire le storie conservate nell’archivio della città e realizzare un breve film d’animazione a partire dai documenti storici, rielaborati dalla fantasia dei ragazzi.



Il progetto prevede infatti la presentazione dell’archivio, l’illustrazione dei principi di animazione in stop motion, la realizzazione degli elementi da animare e infine l’animazione.

I video realizzati, come cartoline animate digitali, potranno essere spedite e condivise dalle famiglie in giro per il web.



“Cartoline animate” è realizzato grazie ai contributi della Fondazione CRC, della Città di Mondovì e della Città di Cuneo ed ha l’obiettivo di fare conoscere e valorizzare gli archivi aprendone le porte ai ragazzi e coinvolgendoli in un’attività di rielaborazione creativa e divertente.



Il progetto è promosso dall’associazione culturale La scatola gialla che negli ultimi dieci anni ha realizzato decine di laboratori di film d’animazione in scuole, musei, archivi e parchi del Piemonte, consentendo a migliaia di bambini e ragazzi di acquisire una maggiore consapevolezza del linguaggio audiovisivo e di vincere numerosi premi nei festival nazionali dedicati al cinema realizzato dai ragazzi.



Oltre alla data di domenica 19 giugno sono in programma altri quattro appuntamenti: sabato 13 agosto presso l’Archivio Storico di Mondovì nel corso della Mostra dell'Artigianato Artistico, sabato 24 settembre presso il Museo della Stampa di Mondovì, domenica 25 settembre e sabato 8 ottobre presso il Museo Casa Galimberti a Cuneo.



L’attività è rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni e prevede un contributo di partecipazione di 5 euro.

Per ogni pomeriggio sono previste due sessioni: dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Prenotazioni scrivendo a lascatolagialla@gmail.com o telefonando al 388.11.62.067.



Si allegano immagini.

lascatolagialla@gmail.com - 388.11.62.067