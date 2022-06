Cerimonia di inaugurazione in grande stile per l'edizione 2022 di MercatoRetrò: evento unico all’insegna dei motori d’epoca e del collezionismo (foto)

Cerimonia di inaugurazione in grande stile oggi a Imperia per l'edizione 2022 di MercatoRetrò: un evento unico in banchina calata Anselmi, che fino a domani offrirà uno scorcio sul passato, oggetti che hanno fatto parte della nostra vita o che abbiamo desiderato possedere o semplicemente ci ricordano momenti vissuti.

L’iniziativa raccoglierà appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti da tutto il Nord Italia e dalla vicina Francia. In esposizione si potranno ammirare prestigiose auto e moto d’epoca, ricambi, accessori e gadgets nonchè stands di antiquariato di qualità, vinile, abiti d’epoca e molto altro. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, l'Arma dei Carabinieri, l'assessore comunale allo sport e Manifestazioni, Simone Vassallo, Jean Louis Ansaldo, presidente dell'Auto Club di Mentone, Giuseppe Lo Sicco, organizzatore dell'evento, e Paola Savella di 'Espansione Eventi'.

MercatoRetrò offre uno sguardo al passato, al presente ed anche al futuro: non mancheranno le più importanti concessionarie motoristiche che metteranno diverse auto a disposizione per un test drive. Molti i club motoristici che collaborano con l'iniziativa e avranno a disposizione uno stand dove potranno promuovere e pubblicizzare eventi ed iniziative in calendario.

L’obiettivo di MercatoRetrò è quello di far divertire ed interessare più persone possibile e per questo pensando a tutta la famiglia è stata allestita un’area bambini con una favolosa pista di mini-quad e numerosi gonfiabili. Sempre per i bambini e ragazzi (o per quelli che nonostante l’età sono rimasti tali) ci sarà un simulatore di guida a grandezza naturale su una vera Lamborghini per provare il brivido della pista. Presso la Palazzina Liberty a Borgo Marina torna a grande richiesta la mostra di bambole d’epoca curate dalla signora Elena Mercurio appassionata collezionista ed un’esposizione di radio d’epoca allestita a cura dell’AIRE (Associazione Italiana per il collezionismo delle Radio d’Epoca) nella persona del Presidente Nazionale Sig. Andrea Ferrero. Non mancherà, ovviamente, la serata dedicata alla musica con l’intrattenimento di Mr. Cuba questa alle ore 21.00 con musica la.

Tutto questo e sarà possibile grazie alla collaborazione di partner importanti come la Regione Liguria, il Comune di Imperia e la GoImperia. Lo sponsor principale è l’Azienda “TiPesto” che porterà in banchina le specialità alimentari più rappresentative legate al nostro territorio con la gradita presenza del titolare Alberto Belgrano che sarà a disposizione del pubblico per illustrare -e far degustare- i propri prodotti. Da segnalare inoltre la collaborazione della Garage School Tv capitanata da David dell’Omodarme e la bella Deb Blood che riprenderà l’evento ed intervisterà i presenti.