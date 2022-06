È quasi estate: cosa fare in questo fine settimana in Granda

Molti degli eventi qui elencati si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa del maltempo.

Le iniziative in calendario per questo fine settimana in provincia sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.

Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

A Peveragno, appuntamento nel fine settimana con la “Un Paese in Festa", la Sagra della Fragola. che verrà inaugurata sabato 11 giugno alle 18.30. Alle 20.30 è in programma la serata cabaret e durante la serata la finalissima di Miss Fragola, uno degli appuntamenti più attesi, che spesso in passato ha aperto le porte della moda e dei concorsi nazionali alle giovani vincitrici.

Domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 18.00 ci saranno stand enogastronomici e con prodotti artigianali, hobbisti, espositori ed esponenti del volontariato e dell’associazionismo che animeranno le vie del centro. Il Luna Park sarà attivo nel Piazzale delle Poste e lo street food in piazza XXX Martiri. Alle 16 è previsto lo spettacolo delle Majorettes e, a seguire, il concerto della Banda musicale di Peveragno. Non mancheranno i divertimenti per i bimbi e il trenino per le vie del paese. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopeveragno

Domenica 12 giugno torna l’Antica Fiera della Ciliegia a Dogliani con un programma ricco di appuntamenti. Non mancherà ovviamente la tradizionale rassegna commerciale, che animerà le vie di Dogliani Borgo con oltre 200 bancarelle e le nuove proposte nel Borgo di Castello. Durante la manifestazione sono in programma anche varie attività outdoor, con tour accompagnati in e-bike alla scoperta della natura, alberi secolari e boschi di ciliegi selvatici con piccola degustazione di prodotti enogastronomici locali. Ci saranno intrattenimenti musicali, falconeria, esposizione di artigianato locale, antichi mestieri, animazione per famiglie e bambini, il trenino turistico e tanto altro. Piazza San Paolo ospiterà “Piccoli pompieri in Langa”, giochi per bimbi aspiranti Pompieri e in piazza Belvedere un’area street food proporrà piatti tipici. Alle 10, alle 14 e alle 16.30 dall’ufficio turistico partiranno tour accompagnati in e-bike alla scoperta della natura, con degustazione di prodotti enogastronomici. Info: https://doglianiturismo.com/antica-fiera-della-ciliegia

In occasione della Fiera, domenica è in programma, per la rassegna “Creatori di Eccellenza - passeggiate gourmet”, l’escursione “Il sentiero delle ciliegie”, una piacevole camminata nel bellissimo contesto delle Langhe del territorio di Dogliani. La passeggiata porterà i partecipanti all’interno della realtà naturalistica langarola: ciliegi, noccioleti e vigneti accompagneranno gli escursionisti fino al rientro nel centro di Dogliani, dove li attenderà l’area street food della Fiera.

Info: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet

Tornano le feste paesane anche nel Roero con musica e buon cibo. A Cinzano di Santa Vittoria appuntamento con la festa patronale di Santa Paola. Il centro della festa, organizzata dal gruppo Cinzano 91 Eventi, sarà piazza Europa: con la palestra come alternativa, in caso di maltempo. Sabato 11 giugno, la giornata si aprirà alle 16 con i laboratori creativi della biblioteca: seguirà merenda. Dalle 20 grigliata di carne: a coronamento di tutto, il concerto dei Groove Jet e il dj-set finale. Domenica 12 giugno, alle 15.30 pomeriggio di giochi e animazione con il gruppo “Fammi Fare”, l'esibizione della scuola di danza “Il sole a mezzanotte” e la mostra dei del “Progetto Rimuri”, in un susseguirsi di attività. La domenica proseguirà con la cena della paella e un tributo a Max Pezzali. Da prenotare le cene. Info: www.facebook.com/Cinzano-91-Eventi

A San Giuseppe di Castagnito è in programma “Paese in festa” a cura della pro loco. Sabato 11 giugno, dalle 19.30, serata a base di pizza e hits parade con la Radio Dance Party Band, dal vivo: e, ovviamente, il servizio bar&cocktail con la Pro Loco. Domenica 12 giugno, ancora festa con l'aperitivo e il pranzo aperto a tutti, su prenotazione. Info: www.facebook.com/AcliProlocoSanGiuseppediCastagnito

A Ceresole d’Alba ritorna la Fiera delle terre rosse che si svolgerà fino a domenica 12 giugno in piazza Vittorio Emanuele e piazza Caccia. Sabato ci sarà spazio a sport e iniziative per i più piccoli. La serata proseguirà alle 20 con la cena a base di specialità locali nella tensostruttura, mentre alle 22, sul palco antistante la bocciofila, si esibiranno i Divina. Domenica 12 giugno è in programma la sfilata di auto storiche e sportive che raggiungerà piazza Caccia alle 10. La mattinata proseguirà con il mercato dell’antiquariato e gli artisti di strada. In serata la cena, animata dallo show di Sonia De Castelli. Programma completo: www.comune.ceresoledalba.cn.it

A Montaldo Roero, località Marenghi festeggia fino al 12 giugno per la settima edizione della Sagra dell’albicocca. La sagra per sabato 11 giugno ha in programma la cena a base di pesce con prenotazione obbligatoria. Dopo la cena ci sarà il concerto del gruppo Manos arriba. Domenica 12 giugno la giornata inizierà alle 10.30 con l’apertura dello stand di vendita delle albicocche dei produttori di Montaldo Roero. Alle 12.30 sarà proposta una grigliata di carne e alle 18 sarà la volta dell’aperifalò, un originale aperitivo in musica che si terrà intorno al fuoco.

Info: www.facebook.com/turismomontaldoroero

Il local street food festival è in programma a Canale d’Alba fino al 12 giugno. In piazza Italia, in un colorato villaggio, operatori selezionati in rappresentanza del territorio locale e delle diverse regioni italiane proporranno cibo da strada: si potranno gustare la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici, ma anche gli hamburger di fassona, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare. Il tutto preparato e cucinato al momento e accompagnato da birra artigianale italiana e belga e vini locali. Non mancherà la musica. Sabato toccherà al Dj Max Carpeneto, che coinvolgerà il pubblico con i più bei pezzi del 2022. Domenica l’intrattenimento sarà rivolto ai più piccoli con lo show del mago Zimba. Info: www.facebook.com/comunedicanale

Domenica 12 giugno è in programma il “Mercatino alla Corte del castello di Mango”. Sulla piazza centrale ci saranno bancarelle di antiquariato, oggettistica, artigianato e prodotti tipici del territorio a partire dalle ore 10. Alla stessa ora è prevista anche l’apertura della mostra fotografica “I posti della Malora” a cura del Gruppo Fotografico Albese e dedicata alla figura di Beppe Fenoglio. Nel pomeriggio, alle ore 15, letture per bambini; a seguire, camminata con giochi e favole presso i sentieri della “Gnomovia” ed anche visite guidate al “Percorso Fenogliano” nelle vie del concentrico. Durante la giornata sarà possibile prenotare un giro turistico a cavallo o pony in collaborazione con il Centro Equestre Isolone. Per i visitatori sarà sempre attivo il Punto Ristoro a cura della Pro Loco di Barbaresco e il Punto Bere con i vini delle cantine di Mango

Il Festival della Rana è in calendario nella frazione Roreto di Cherasco fino al 13 giugno. Sono previsti menu a base di rane, alternativo e per bambini. Sabato 11 giugno la cena tematica sarà ispirata al porro di Cervere, arricchita dal pastis ’d Cesca, animata dalla musica dei Procopio bros e arricchita dall’evento Baci e rhum. Nel fine settimana si potranno effettuare giri con le bici a pedalata assistita lungo i percorsi della rana. Domenica 12 vedrà due momenti conviviali, il pranzo delle ore 12.30 e l’apericena alle 19.30, intramezzati da un laboratorio dedicato al Barolo appartenente al cosiddetto “versante occidentale” e alla robiola di Cherasco. Serata musicale con Micheal Capuano Dj. Per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle 18, sarà ospitato in piazza il mercatino artigianale degli hobbisti.

Info e programma completo: www.laranaaroreto.it

La Grande Fiera d’Estate è in programma a Savigliano da sabato 11 a domenica 19 giugno. Tante le novità ad attendere i visitatori in questa 45° edizione della più grande fiera commerciale del Nord Ovest. Saranno 6 i padiglioni tematici: Istituzionale & Tekno (edilizia, impiantistica civile ed industriale, risparmio energetico, servizi alla persona e alle aziende), arredo e complemento d’arredo, borgo del Gusto, Expomotor & Outdoor e Mangia e Bevi.

Sabato 11 giugno alle 21 avrà luogo il concerto del gruppo “No Basi”, che proporrà il suo repertorio di musica italiana dagli anni ‘60 agli anni ‘80. Domenica 12 giugno, dalle ore 15 alle 17.30, la scuola di circo “Fuma che ‘nduma” presenterà un laboratorio circense dedicato a bambini, ragazzi e adulti che hanno voglia di mettersi in gioco e cimentarsi con palline, piatti cinesi, monocicli, trapezi, clave e tessuti. A seguire, gli studenti della scuola di circo si esibiranno in un coinvolgente spettacolo. Alle ore 21 l’associazione “Dancer For Fun” darà vita ad una serata di ballo country con animazione. Info e programma completo: www.grandefieradestate.com

A Pian Munè, Paesana, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno sarà un fine settimana ricco di eventi per le famiglie. Sarà possibile essere accompagnati lungo i sentieri che circondano la località dai ragazzi di “In sella ai piedi del Monviso” e dai loro destrieri. Al mattino sono previste passeggiate a cavallo per ragazzi e adulti, al pomeriggio il battesimo della sella per i bambini.

Domenica 12 giugno, appuntamento con l’amico Barbaluc che partecipa ai Laboratori Didattici di Pian Munè e aspetta i bimbi nel Bosco della Trebulina per raccontare, insieme alla sua ghironda, le storie del passato e delle tradizioni. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

Domenica 12 giugno, a partire dalle ore 10.30, Rossana ospiterà la XVIII edizione della Festa Partigiana. Filo conduttore della giornata saranno i tributi dedicati a Riccardo Assom, fondatore dell’Ecomuseo, e ad un partigiano dalla particolare personalità: Ernesto Casavecchia, il Comandante Ernesto, maestro d’arte, caduto il 6 marzo 1945 a Valmala. In una delle sale di Palazzo Garro verrà allestita la mostra inedita dei suoi disegni accademici. Mostra e Museo saranno aperti ai visitatori nel corso dell’intera manifestazione, con ingresso libero e visita guidata.

Nel giardino adiacente al palazzo, si svolgerà la fiera dei produttori locali: sui tavoli allestiti per il libero pranzo conviviale si potranno gustare prodotti tipici della valle.

Info: www.facebook.com/Ecomuseoilcodirosso

“Chanto Elvo”, la tradizionale passeggiata tra i sentieri e le borgate in alta quota a Elva, quest’anno commemora la scomparsa di Davide Allasina, Vino, pane e companatico, insieme ai canti e alla fisarmonica tradizionali sono in programma per domenica 12 giugno. Si partirà da Colle San Giovanni, alle 11.30, con le musiche dei gruppi e con un aperitivo di benvenuto. La passeggiata proseguirà verso il paese e nei sentieri attraversando la pineta, con l’arrivo previsto in borgata Serre per le 13. Il pranzo è organizzato dalla Pro Loco di Elva “La Deseno”. Nel pomeriggio, invece, è prevista la gara con il “dai”, il tradizionale taglio dell’erba con la falce, per un ritorno alla terra attivo e per ricordare gli antichi lavori manuali. La giornata si concluderà con i canti popolari in piazza, sempre a Elva. Info: www.vallemaira.org/eventi/chanto-elvo

Sabato 11 giugno, a partire dalle 19, in piazza del Municipio a Ceva, torna “Pro Loco in festa”, tradizionale evento, nato con l’intento di promuovere le prelibatezze del territorio, vedrà la partecipazione di dodici Pro Loco del Cebano, della Val Tanaro e delle Valli Monregalesi. Ognuna di esse avrà un’area dedicata nella piazza, dove i visitatori potranno accedere per gustare quanto verrà cucinato. Ci sarà un’ampia e variegata scelta di piatti tipici che verranno serviti nei vari stands. Sono previste attività per famiglie con il progetto “Into the groove”, un’occasione per grandi e piccini per momenti di gioco e svago. Non mancherà la musica.

Info: www.comune.ceva.cn.it

Sabato 11 giugno a Cuneo è in programma la Festa di primavera in Parco Monviso, aperta a chiunque abbia voglia di trascorrere una giornata immersi in uno dei polmoni verdi della città. Il ritrovo è previsto alle ore 10 per una pulizia collettiva del parco. Alle ore 12.30 si prosegue con un picnic nel parco: l’invito è quello di portarsi il cibo, una coperta o un tavolino per mangiare insieme. Alle ore 14.30 e 15.30 è prevista una passeggiata naturalistica guidata. Dalle ore 14 alle 16 ci sarà la possibilità di scoprire la disciplina del parkour con la Seven Stars Moovement Freestyle Sports Association, aperto a tutti i bambini/e e ragazze/i, utilizzando le attrezzature del parco. Alle ore 16 letture nel parco per bambini. Per tutto il pomeriggio dalle 14.30: gioco libero di ping pong, pallavolo e carte e tornei di calcetto su iscrizione. Tutte le attività sono gratuite e basta presentarsi negli orari indicati per parteciparvi. Info: www.facebook.com/laboacuneo

Fino a domenica in piazza Foro Boario a Cuneo, sono in programma tanti eventi per festeggiare il sesto compleanno di Open Baladin. Sabato 11 giugno, dalle 9.30 sono previsti eventi culturali e verrà inaugurata una mostra d'arte, dalle 18.00 alle 20.00 appuntamento con "Connecting Worlds", alle 19.00 aperitivo in piazza con il Dj set, a seguire il video mapping e il concerto in piazza. Domenica 12 giugno dalle 9.30 incontro con autori, alle 10.30 fino alle 20.30 ci sarà il mercatino ed esposizioni di artigianato ed hobbisti locali e non e l’inaugurazione del dehors estivo di Open Baladin Cuneo. Info e programma completo: www.facebook.com/openbaladin.cuneo

A Caraglio nel fine settimana è in programma al Castello del Filatoio la manifestazione “Di Filo in Filo”, con esposizione e vendita di manufatti in abito tessile. Tessitura, sartoria, ricamo e molto altro sono previsti per sabato 11 e domenica 12 giugno all’interno dei vecchi appartamenti dei proprietari del setificio: i Galleani. La rassegna sarà aperta al pubblico sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 19. 00. Un occhio di riguardo sarà dedicato ai bambini: oltre al consueto appuntamento con “Santi briganti” della domenica pomeriggio, sarà aperto lo spazio “Il mondo di Lisetta”, un angolo dedicato alle fiabe con una collezione di bambole vestite dalle creazioni sartoriali di Lisetta ispirate alle favole per bambini. Durante la manifestazione domenica ci sarà Caravancaraj 2022, kermesse di teatro di strada, animazione e tanto altro che ruoterà intorno al tema delle favole. Ingresso libero. Info: www.filatoiocaraglio.it/2022/06/05/21-mostra-mercato-di-filo-in-filo

Nel fine settimana nella frazione Vallera appuntamento con Vallera Beer 25, Festa della Birra.

Sabato 11 giugno, dalle 19 hamburger, panini, pasta e carne alla piastra. Dalle 22 dj set con Matteo Dianti ed Enrico Giorda. Info: www.facebook.com/ProLocolaVallera

Sabato 11 giugno ad Ormea prenderà il via il penultimo week end della rassegna “Erbe di primavera”. Previsto nel pomeriggio l’incontro “Api, vita, lavoro e cultura” con l’apicoltore Davide Colombo. L’evento, a ingresso libero, inizierà alle 16.30 presso la sala della Società Operaia e vedrà protagoniste le… api, da sempre fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema in cui viviamo.

Domenica 12 giugno torna il mercatino dell’antiquariato, con espositori e bancarelle per tutto il giorno nel centro storico del paese: pezzi unici e ricchi di storia venduti nei banchetti lungo la centralissima via Roma. Libri, mobili, opere d’arte e oggetti antichi, ognuno con una propria storia da raccontare. Info: www.ormea.info e www.facebook.com/ormea.info

A Fossano sabato 11 giugno è in programma la “Festa dei Borghi”, un’iniziativa mangereccia e con musica dal vivo che sarà l’occasione per vedere schierati Piazza, Vecchio, Sant’Antonio, San Bernardo, Salice, Nuovo e Romanisio. A partire dalle 19 la Proloco cittadina, servirà cena a tutti i partecipanti. Sarà una cena “a passeggio” con diverse portate.

Il menu prevede bruschette, ravioli al sugo, salsiccia, patatine fritte, dolce. L’offerta prevede anche il fritto di pesce. Durante la serata la musica sarà con la Show party band Abcd. La cena viene servita a partire dalle 19, la vendita dei biglietti inizia mezz’ora prima.

Info: www.visitfossano.it

Nel fine settimana si festeggia anche a Falicetto di Verzuolo. Sabato 11 alle 15 giochi per bambini, alle 20 serata gastronomica con porchetta e patate (gradita prenotazione). A seguire Festa della birra con la band Way to Hollywood e finale di serata con Dj Gino. Ingresso libero. Domenica 12 giugno si comincia alle 15 con la caccia al tesoro in bicicletta per le campagne del paese. Alle 20 Falicetto a Tavola, con paella (prenotazione obbligatoria) e musica con Dj Enzo sotto il padiglione delle feste a ingresso libero. Info: www.facebook.com/ProLocoFalicetto

Tornano i festeggiamenti patronali dei Corpi Santi a Levaldigi con la 45ª Sagra d’ij pnön. Sabato 11 giugno, alle ore 14 gara a petanque e alle ore 20.30 presso il bocciodromo costinata su prenotazione. Domenica 12 giugno alle ore 16.30 inizio della 6ª edizione “Can da Pnon”: gli amici a 4 zampe saranno impegnati in una singola performance, che alla fine premierà il miglior “Can da Pnön”. Durante il pomeriggio a tutti i presenti alla sagra, distribuzione della specialità levaldigese “ij pnön”. Info e programma completo: www.facebook.com/Proloco-Levaldigi

Da questo sabato inizierà Musica in cascina, quattro concerti che si terranno, dalle 21, nella tenuta Ca ‘d Marieta in Piana Biglini ad Alba. Il calendario comprende artisti noti e programmi di grande piacevolezza. Il concerto inaugurale è fissato per sabato 11 giugno e vedrà all’opera Gli Archimedi, un trio eclettico con una solida formazione classica, che ha richiamato l’attenzione per la sua rilettura originale delle grandi opere cameristiche, anche attraverso avvincenti incroci stilistici. Al termine delle esibizioni si brinderà con il Moscato d’Asti. È possibile prenotare compilando il modulo presente su: www.albamusicfestival.com

Per il penultimo appuntamento con la rassegna di Mercato in Musica organizzata dal Comune di Boves e La Fabbrica dei Suoni, sabato 11 giugno alle ore 10,30 presso l'auditorium Borelli, Simone Sims Longo propone “Simultanea e astrazioni”, una performance audiovisiva multicanale che presenta in versione live i brani dell'album pubblicato su Solitunes Records.

Info: www.comune.boves.cn.it

A Ostana i Marlene Kuntz, sabato 11 giugno alle 12.30, daranno il via all’anteprima del festival “Suoni delle Terre del Monviso”, con un concerto presso i prati di San Nicolao. (biglietti su: www.ticketone.it/event/marlene-kuntz-prati-di-san-nicolao-15323207/). Info: www.visoaviso.it

Dopo il concerto della band cuneese che aprirà il tour Karma Clima, ci sarà l’anteprima di Cinetour visioni sul Po, domenica 12 giugno dalle ore 15, con pedalata cicloturistica, merenda sinoira, concerto dei Lou Tapage e proiezione di “Lungo il futuro del Po” alle 21 al Teatro Magda Olivero di Saluzzo. Ingresso gratuito. Info: e www.facebook.com/cinemateatromagdaolivero

Domenica 12 giugno a Vernante torna “Vernant que Chanta”, un’intera giornata dedicata alla tradizione e ai canti popolari, con corali provenienti da tutto il Piemonte. A partire dalle ore 15 è in programma l’esibizione delle corali per le vie del paese, in serata, dalle 19 in poi, la polentata presso la pro loco (ex segheria). Info: www.facebook.com/proloco.vernante

Due nuovi concerti per la rassegna “Oriente” organizzata da Roero Cultural Events. Questa settimana il festival approda in due luoghi distanti tra di loro, ma in egual modo suggestive, per la loro architettura. Si parte sabato 11 giugno nella Chiesa di San Michele a Montà, con l’esibizione dell’Armoniosa 5 Players. Musiche di Vivaldi, Platti, Marcello, Albinoni e Johann Sebastian Bach. Il giorno successivo ci si sposterà nella chiesa di San Vittore Martire a Pollenzo per un programma interamente dedicato a Claude Debussy. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 18.30. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.roeroculturalevents.it

Appuntamento dell’Istituto musicale “A. Gandino” di Bra ai giardini del Belvedere della Rocca in programma per domenica 12 giugno alle 21: la serata, dal titolo “Una voce sola”, prevede l’esibizione del Coro delle voci bianche della Fondazione Fossano Musica, dei Rebel Bit e del coro VoXes, ensemble vocale a cappella composto da 23 elementi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.turismoinbra.it

A Faule domenica 12 giugno, alle 16, la riserva naturale Fontane ospiterà l'esibizione della corale "I Polifonici del Marchesato", diretta dal maestro Enrico Miolano. Il coro eseguirà brani di Domenico Modugno, John Lennon, Elton John, Elisa, Coldplay e altri cantautori pop. Il "Concerto sul Po" è organizzato in collaborazione con il Parco del Monviso e la partecipazione all'evento musicale è gratuita. L'accesso all’area sarà consentito a piedi a partire da via Po Secco, nel territorio comunale di Faule, e le automobili potranno essere posteggiate in ambiti definiti presso l’area, entro i limiti della capienza disponibile. Info: www.facebook.com/ProLocoFaule

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche in questo fine settimana saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Info: www.castelliaperti.it

Il Comizio Agrario e la Compagnia del Giardino organizzano sabato 11 giugno alle ore 17 nel Castello di Rocca de’ Baldi il seminario “Giardini di carta” con Mimma Pallavicini. Attilio Ianniello del Comizio Agrario e Barbara Sappa della Compagnia del Giardino dialogheranno con la nota giornalista Mimma Pallavicini su fiori, giardini e soprattutto sugli attuali sentieri dell’editoria “verde”. L’evento è gratuito e si svolgerà all’ombra delle secolari piante del parco, in caso di maltempo al coperto. Info: www.facebook.com/comizioagrariomondovi1867

Al castello di Serralunga d’Alba, sabato 11 giugno torna “Medioevo in famiglia”, il format pensato per far scoprire al pubblico di grandi e bambini, in modo dinamico e divertente, qualcosa in più sulla vita medievale. Nel maniero trecentesco di Langa, con l’aiuto di una guida, si potrà scoprire la storia legata alla funzione dell’edificio come roccaforte difensiva e alla nobile famiglia Falletti, antica proprietaria del castello, che amministrava le terre circostanti e dettava le regole per il popolo. L’attività è in programma alle 16,45 e dura circa 45 minuti.

Info: www.barolofoundation.it

Da domenica 12 giugno si possono effettuare le visite guidate al Castello di Prunetto, uno dei beni simbolo dell'Alta Langa, un belvedere straordinario, che consente di ammirare un panorama su tutto l’arco alpino. L'edificio, realizzato in pietra locale, nel XIII secolo con funzione difensiva, sorge in posizione dominante e conserva tutto il fascino e la magia del Medioevo. L'installazione didattica interattiva tridimensionale installata al suo interno consentirà inoltre ai visitatori, grandi e piccini, di divertirsi e mettersi alla prova nella ricostruzione delle diverse fasi costruttive del Castello. Info e biglietti: https://acquistobiglietti-revelia.kalata.it/calendar/castello-medievale-di-prunetto

Sabato 11 e domenica 12 giugno a Racconigi c’è la “Festa di primavera” nel parco del castello, in compagnia di dame e cavalieri dell’associazione Nobiltà Sabauda. Dalle 11 alle 12 promenade nel parco; nel pomeriggio visite guidate con animazione teatrale. I visitatori potranno incontrare dame e cavalieri che con racconti e danze li accompagneranno alla scoperta della vita nobiliare di metà Ottocento. Prenotazione obbligatoria via. Nello stesso fine settimana il percorso “Vita privata di un re” presenta la visita tematica “Battibecchi a corte”. Con la presenza di una dama dell’associazione Nobiltà Sabauda le visite si svolgeranno fino a domenica, dalle 10 alle 17,30.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Domenica 12 giugno si rinnova la proposta di una inedita visita al complesso cistercense di Staffarda. Come ogni seconda domenica del mese, le guide turistiche dell’associazione DialogArt accompagneranno gli ospiti in una speciale visita dell’Abbazia, raccontando la storia e gli aneddoti che caratterizzano il luogo: la spiritualità e la quiete del chiostro, l’asimmetria della chiesa, gli antichi dormitori, le trasformazioni strutturali e i molteplici usi degli spazi fatti nei secoli. Visita guidata di circa 1h 20’. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria: infodialogart@gmail.com. Info: www.ordinemauriziano.it/visita-guidata-ai-dormitori-dei-monaci

Per circa un secolo, tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, la Valle Gesso ospitò nel periodo estivo, e a volte anche in autunno, la famiglia reale Savoia. I narratori della Delegazione FAI di Cuneo racconteranno domenica 12 giugno quella storia in una speciale “Giornata FAI di valorizzazione”, scoprendo i luoghi frequentati da re Vittorio Emanuele II e dalla Bela Rosin, da Umberto I e dalla regina Margherita, da Vittorio Emanuele III e dalla regina Elena insieme ai loro illustri ospiti, attraverso due diversi itinerari. Il primo percorso si snoderà nel borgo di Sant’Anna di Valdieri (durata 1h 30 ca.). Il secondo percorso andrà invece alla scoperta della storia delle Terme Reali di Valdieri, (durata 1h ca.) con ritrovo e partenza presso l’ingresso dell’Hotel Royal Terme Reali. Info: www.facebook.com/delegazionefaicuneo

A Cuneo prosegue sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 9.30 alle 19, presso la Biblioteca civica il mercatino di libri usati per adulti e per ragazzi. Nello stesso fine settimana si terranno anche due anteprime di Scrittorincittà. Tornano gli appuntamenti del ciclo B&B. Book&Breakfast, le colazioni letterarie presso l’Open Baladin. Sabato 11 giugno alle 9.30 Luca Bianchini presenterà il nuovo romanzo Le mogli hanno sempre ragione. Domenica 12 giugno alle 9.30 Irene Borgna presenterà il volume Manuale per giovani stambecchi, in un appuntamento per famiglie, destinato a bambini dagli 8 anni in su. Entrambi gli incontri sono gratuiti; info e prenotazioni su www.scrittorincitta.it. Nelle giornate di sabato e domenica, una selezione dei volumi del mercatino sarà presente anche in piazza Foro Boario.

A Bra, per celebrare il centenario dalla nascita della scrittrice, saggista e parlamentare Gina Lagorio, sono in programma diverse iniziative nei prossimi mesi. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 12 giugno, con “Bra o della felicità” a cura della studiosa Cetta Berardo e con la collaborazione della compagna Arte Danza. Si tratta di una performance artistica ad ingresso libero, ospitato a partire dalle 17.30 a Palazzo Mathis. Info: www.turismoinbra.it