Si apre a Peveragno la 65^ edizione della Fragolata

A Peveragno è ufficialmente tempo di Fragolata: nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 11 giugno) siè tenuto infatti il 'taglio del nastro' della nuova edizione - la numero 65 - dell'evento estivo principale per quanto riguarda il paese ai piedi della Bisalta.



Presenti per l'occasione nel cortile di Casa Ambrosino i membri dell'amministrazione comunale e i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che hanno contribuito alla creazione dell'evento: UNPLI, ATL del Cuneese, Fondazione CRC e Consorzio di tutela e valorizzazione della Fragola di Peveragno.

"Sulla nostra testa e all'orizzonte non c'è proprio il sereno, le difficoltà del periodo sono tante, ma siamo qui a lavorare e investire guardando al futuro - ha detto il sindaco Paolo Renaudi nel suo intervento di apertura - . Quest'autunno saranno necessarie scelte probabilmente antipatiche se le cose a livello economico non miglioreranno, scrivere i nuovi bilanci sarà dura. Ma noi, nonostante tutto, non ci fermiamo e continuiamo a cercare soluzioni per promuovere il paese e il territorio".

Contestualmente all'inaugurazione è stata presentata anche la nuovissima Beerfrola, la birra alla fragola di Peveragno ideata dalla Proloco.



Gli appuntamenti principali in calendario si terranno nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno. Si parte questa sera con lo spettacolo di cabaret alle 20.30 in piazza Pietro Toselli, con protagonisti Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli. Nel corso della serata si terrà la finalissima di Miss Fragola 2022, presentata da Elena Galliano; in chiusura il dj set di Franco Frassi.



Domenica avrà luogo il mercato della Fragola con hobbisti, ambulanti e associazioni in piazza Santamaria, via Prieri, piazza San Domenico e piazza Rocco Carboneri, per l'occasione rinominata "Piazza Fragolosa". In piazza XXX Martiri spazio allo street food. Alle 16, in piazza Toselli, si terrà lo spettacolo delle majorettes Scarlet Stars e alle 17 il concerto della banda musicale di Peveragno.



Propio in relazione all'evento verrà modificata, nei due giorni del weekend, anche la viabilità cittadina.



Sino alle 24 di oggi sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli in piazza Pietro Toselli nella parte antistante il palazzo comunale, e vietato l'accesso veicolare da via Roma in piazza. Dalle 19, inoltre, è vietata la sosta e il trasito dei veicoli in tutta piazza Pietro Toselli, in via Roma (nel tratto tra l'intersezione con via Giordana di Clans e via Piave) e in via Piave (nel tratto tra l'intersezione con via Roma e via Vittorio Veneto). Inoltre, è vietata la sosta dei veicoli in via Alpi, nel quale è prevista l'installazione del senso unico con direzione di marcia da via Vittorio Bersezio in via Vittorio Veneto.



Domenica 12 giugno, invece, dalle 5.30 alle 19 sono vietati sosta e transito in via Alpi, via Vittorio Veneto (nel tratto tra l'intersezione con via Alpi e con via San Giovanni/via Bisalta), via Vittorio Bersezio, via Vittorio Veneto (nel tratto tra l'intersezione con via Pellegrini e con via Bisalta/via San Giovanni), via Roma, via Piave (nel tratto tra l'intersezione con via Vittorio Veneto e via Roma), piazza XXX Martiri, via Marconi, piazza Santa Maria, via Bartolomeo Prieri (nel tratto tra l'intersezione con via Della Chiesa e l'intersezione con via Campana), via Giorgio Giorgis (nel tratto tra l'intersezione con piazza Santa Maria e con via della Chiesa e via Monsignor Beltritti), via Abate, piazza Rocco Carboneri, via Giordana di Clans e piazza San Domenico.