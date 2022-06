Amministrative: 19 Comuni al voto per un totale di 126.681 elettori

Sono 19 i Comuni che domenica 12 giugno andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. Per un totale di 126.681 elettori e 155 sezioni.

A partire da Cuneo, capoluogo di provincia, che conta una popolazione di 55.013 abitanti e 45.892 elettori, distribuiti su 54 sezioni.

Sopra i 15 mila abitanti ci sono poi Mondovì (18.186 elettori e 23 sezioni) e Savigliano (17.933 elettori e 20 sezioni).

Sopra i 10 mila abitanti abbiamo ancora Borgo San Dalmazzo (10.018 elettori e 11 sezioni) e Racconigi (8.118 elettori e 11 sezioni).

Seguono Barge (7.325 elettori e 7 sezioni), Sommariva del Bosco (5.190 elettori e 5 sezioni), Bagnolo Piemonte (4.334 elettori e 5 sezioni), Bene Vagienna (3.073 elettori e 4 sezioni), Demonte (1.644 elettori e 3 sezioni), Monastero di Vasco (1.106 elettori e 2 sezioni), Brossasco (950 elettori e 2 sezioni).

Sotto i mille abitanti: Frabosa Soprana ( 678 elettori e 2 sezioni), Salmour (665 elettori e 1 sezione), Bastia Mondovì (546 elettori e 1 sezione), Monterosso Grana (459 elettori e 1 sezione), Cravanzana (386 elettori e 1 sezione), Rittana (105 elettori e 1 sezione).

L'unico comune sotto i 100 abitanti, per la precisione 79, è Argentera: sono 73 gli elettori su 1 sezione.

Tre sono i comuni al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato: Sommariva del Bosco e Cravanzana erano stati commissariati per dimissioni del sindaco, e Demonte per la morte del primo cittadino.