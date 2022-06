Progetto BattiKuore: anche Valdieri aderisce alla "Cena del Cuore"

Valdieri aderisce al progetto BattiKuore. In Italia, nel 2021 si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora.



In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo è molto importante che sul territorio ci sia una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.



Sabato 18 giugno il Comune organizza la "Cena del Cuore". Un momento di festa e di sensibilizzazione sulla cardioprotezione per tutta la cittadinanza. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di DAE per il territorio comunale. I presenti potranno assistere ad una simulazione di Primo Soccorso con l'utilizzo del Defibrillatore Portatile insieme ai formatori di BattiKuore.