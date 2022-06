Venasca, Green Community Terre del Monviso: tre progetti per due milioni di euro

Martedì 7 giugno, durante un incontro tra amministratori del territorio presso il Comune di Venasca, è stato illustrato il piano operativo della Green Community Terre del Monviso che porterà sul territorio dei 28 comuni coinvolti risorse per due milioni di euro, messi a disposizione dal governo.

Gli obiettivi, da sviluppare e conseguire entro il giugno del 2026, sono tre: realizzare azioni dimostrative e di messa in rete per innescare comportamenti “green”; avviare azioni di sistema da rendere esecutive nel breve periodo; impostare azioni organizzative e di pianificazione individuando i percorsi di loro attuazione nel medio periodo. Ciascuno di essi prevede specifiche azioni, che sono state dettagliate nel documento ufficiale, che è stato inviato lunedì 6 giugno al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Il piano operativo sarà esecutivo non appena il Ministero lo avrà approvato: l’approvazione è prevista a breve.

A seguire, verrà avviato il trasferimento ai partner delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività, nei limiti del finanziamento ricevuto.

«Voglio ringraziare, a nome degli enti che costituiscono la cabina di regia della Green community Terre del Monviso (le Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso, i Comuni di Saluzzo, Lagnasco e Manta, i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani del Varaita e del Po e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, ndr) i funzionari della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, guidata dalla dott.ssa Stefania Crotta, che hanno condiviso con noi la creazione del piano operativo e i tecnici che hanno lavorato al progetto – ha detto Silvano Dovetta, presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, che è l’ente capofila –: non era facile diventare una delle tre realtà italiane scelte dal governo per il progetto pilota delle Green communities. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro comune che questo territorio sta facendo da anni. Dobbiamo dircelo: lavorando insieme si possono raccogliere risultati soddisfacenti, da soli non si va da nessuna parte. Le risorse che arriveranno dovranno essere ben utilizzate e il piano operativo che abbiamo presentato al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie ha tutte le carte in regola per essere approvato in via definitiva».

Gli interventi inseriti nel piano operativo della Green Community Terre del Monviso sono stati predisposti a seguito di riflessioni e analisi sul campo, condotte anche attraverso una consultazione pubblica e tengono conto delle esigenze emerse.