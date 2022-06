"Il respiro della Terra": mostra della scuola d'infanzia di Valle Talloria a Diano d'Alba

Sabato 11 giugno, a partire dalle ore 10.00, fino alle ore 17, nel bosco di Valle Talloria sarà organizzata una mostra fotografica dal titolo: “Il respiro della Terra”, con le foto più significative scattate durante l’anno dalle insegnanti e dalla fotografa Selina Mao.

Le foto suddivise per tematiche, prenderanno vita all’interno del bosco e avranno come supporto l’ambiente naturale degli alberi, delle radici, dei tronchi cavi ecc…

Saranno esposte inoltre una serie di opere realizzate dai bambini con diversi materiali naturali, come la terra.

A breve uscirà una pubblicazione che documenterà sempre le attività svolte all’aperto, edita dalla casa editrice Araba Fenice

La mostra rappresenta la conclusione per questo anno scolastico, del progetto “Dialogo con la natura”.

Il progetto è nato cinque anni fa e coinvolge i bambini delle scuole dell’Infanzia statali di Valle Talloria e Diano d’Alba: prima esperienza di scuola statale all’aperto, sul nostro territorio.

Le attività prevedono uscite didattiche in tutte le stagioni e tutti i giorni, nei diversi ambienti che circondano la scuola: torrente, noccioleti, vigneti.

L’ambiente del bosco è il nostro punto di riferimento; si tratta di un bosco privato, tenuto in ordine dai nonni e dai genitori.

All’aperto i bambini hanno la possibilità di esplorare e di scoprire la natura con l’utilizzo di tutti i sensi; il bosco rappresenta per bambini ed insegnanti un’aula a cielo aperto dove vengono svolte le attività, senza perdere di vista i programmi ministeriali. L’aspetto più significativo del progetto è sempre il benessere psicologico del bambino che è libero, in questi contesti naturali, di esprimere le proprie emozioni; presupposto necessario per ogni tipo di apprendimento.