“Insieme per un mondo più sereno”, il progetto delle Scuole medie ad indirizzo musicale della provincia Granda

“Insieme per un mondo più sereno”. Con questo motto, il progetto della rete “Settima di dominante” delle Scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo riprende la sua attività.

Nella serata di mercoledì 8 giugno, più di 200 ragazzi degli Istituti di Bra, Alba, Cuneo, Dronero, Mondovì, Borgo San Dalmazzo, Busca, Racconigi e Saluzzo, si sono ritrovati nella stupenda cornice di piazza Caduti per la Libertà, a Bra e hanno condiviso la loro passione per la musica, dando luogo ad uno spettacolo emozionante.

Ad esaltare anima e cuore della platea, un repertorio che è passato dalle colonne sonore di famosi film come “Il Re leone”, “L’ultimo dei Mohicani” e “Il cavaliere oscuro” a brani come “La Serenissima” e “Odissea Veneziana”, fino alla pluripremiata canzone pop “Uptown funk”, per concludere con l’inno alla pace e alla speranza “Imagine”.