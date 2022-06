“NSSP” e “La Pulce”: nei giornalini scolastici la vera anima del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo [VIDEO]

La scuola è ormai finita, ma nell'ultima settimana di lezioni siamo andati a trovare gli studenti del Liceo Classico e Scientifico di Cuneo per conoscere più da vicino la loro attività giornalistica.

Ci avevano avvicinato in occasione della “Giornata della Libertà di Stampa” di martedì 3 maggio, organizzata dalla nostra associazione “Territori” al cinema Monviso di Cuneo: un'occasione unica per parlare di giornalismo ad una platea di studenti.

Ci avevano omaggiato di una copia del loro giornale e chiesto di autografarne un'altra. Un'emozione per noi, semplici giornalisti locali.

Il minimo che potevamo fare era di andare a trovarli. Abbiamo conosciuto un gruppo di ragazzi solidi, curiosi, impegnati e attenti.

Due sono i giornalini stampati dalla Provincia di Cuneo e redatti mensilmente dai ragazzi: “NSSP” (Non sparate sul pianista) e “La Pulce”, rispettivamente del Classico Pellico e dello Scientifico Peano.

Ma esiste anche una versione online, a cui si può accedere dal sito online delle scuole. Otto le uscite all'anno. Un progetto coordinato dal prof. Pierpaolo Simonini.

A spiegarci l'anima dei due giornali sono stati i direttori.

“NSSP ha un'anima fluida – racconta Viola Pulvirenti, 5^ beta del Classico che è direttore insieme a Tobia Fracchia –. E' un giornale che si dota di articoli molto ampi suddivisi in diverse rubriche e che cercano di rimanere aderenti all'attualità scolastica e geopolitica”

Marianna Siani (3^ alfa Classico) scrive per la rubrica “Oltre le colonne d'Ercole”: “Una rubrica che mi sta molto a cuore. Amo viaggiare ed esprimere a parole le sensazioni che viaggiare trasmette, aiuta anche a fare più propri i luoghi che si visitano”.

Camilla Lodini (4^ alfa Classico) scrive poesie nel “cantuccio dell'artista”: “Un bel modo per esprimersi, dare spunti e riceverne, capendo anche di più sulla psicologia e sul modo di ragionare dei compagni di scuola”.

“La Pulce vuole essere la voce di tutti gli studenti per rendere tutti partecipi, interagendo anche con i docenti. Possiamo scrivere di ciò che vogliamo. Non abbiamo mai subito censure”, spiega il direttore Martina Giardino, 3^ D Scientifico. “Ci sono molte rubriche – aggiunge Anna Oggero, 5^ A Scientifico, anche lei direttore -. 'Penso dunque scrivo' è uno spazio libero che raccoglie molte suggestioni, poi c'è la seguitissima rubrica 'Grazie' che raccoglie tutti i ringraziamenti degli studenti. Abbiamo posizionato delle scatole nell'atrio delle scuole in cui chiunque può lasciare il proprio ringraziamento. Nel numero di fine anno erano davvero tantissimi”

Giorgia Fenoglio, 3^ D Scientifico, è l'impaginatrice della Pulce: “Un lavoro complicato ma interessante, nei giorni di chiusura si sta fino a tardi a impaginare”.

Michele Toselli, 4^ C Scientifico, sarà il futuro direttore della Pulce: “Voglio avvvicinare di più il giornalino agli studenti, renderlo più interessante senza abbandonare le rubriche artistiche di pregio”. Sono merito suo le interviste comiche sulla cultura generale: “Fermiamo i malcapitati durante l'intervallo e chiediamo ad esempio quanto è alto il David di Michelangelo. È comico vedere come cose che diamo per scontato non siano poi da tutti conosciute”

Sulla storica competizione tra i due licei. “Noi siamo più simpatici e alla mano - scherza Martina Giardino dello Scientifico -. Da segnalare che quest'anno abbiamo realizzato due numeri condivisi, 'Non sparate sulla pulce'. In fondo la collaborazione è la miglior via per instaurare un rapporto fra due scuole che alla fine convergono su diversi punti”.

“Questo è stato un anno di ripartenza che ci ha uniti e fatto capire che se le due redazioni possono collaborare, allora possono venir fuori dei progetti interessanti e stimolanti per entrambi”, aggiunge Anna Oggero.

“Laddove la competizione possa essere terreno fertile per la collaborazione è elemento da tenere presente. Ci tengo poi a ringraziare Federico Ferrando, caporedattore che ha seguito il giornale in questi ultimi due anni e che si è dimesso per la maturità”, conclude Viola Pulvirenti.