Calcio: il Bra dà il benvenuto a Sergio Boscarino, nuovo allenatore della Juniores Nazionale giallorossa

"Novità sulla panchina della Juniores Nazionale del Bra: diamo il benvenuto a mister Sergio Boscarino.

Nato a Fossano nel 1968, allenatore con licenza UEFA-B e 3 corsi Master al Centro Tecnico Federale di Coverciano; ha allenato il Fossano dal 2009 al 2012 nelle annate 1998 e 1996 nei campionati regionali; dalla stagione 2012/13 (per 7 campionati) all'A.C. Cuneo 1905, con le annate 2002-2003-2004-2005 nei campionati Nazionali Under 14, Under 15 e Under 16; nel 2016/17 con i 2003 del Cuneo ha vinto il Titolo Regionale dei Giovanissimi FB allo stadio "Bravi" di Bra; nel 2019/20 è ripartito con la Prima Squadra del neonato Cuneo FC, centrando la promozione in Seconda categoria; dal 2020/21 torna al Fossano, dove ha ricoperto i ruoli di collaboratore tecnico in Serie D, responsabile dell'attività agonistica ed allenatore della Juniores Nazionale; in passato ha fatto parte della Scuola Calcio Excellent, è stato responsabile del Progetto Cuneo Academy e di Genoa Soccer Academy."

"Sono molto contento di venire a Bra e di collaborare con Mauro Briano, che stimo tantissimo. Mi piace lavorare con i giovani, per aiutarli a farsi trovare pronti per il mondo degli adulti. È un lavoro che richiede tempo e costanza, ma per me è sempre molto gratificante", ha detto il neo-mister giallorosso Boscarino.