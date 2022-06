Skiroll: Elisa Sordello ed Emanuele Becchis vincono la prima gara di Coppa Italia

I cuneesi Elisa Sordello ed Emanuele Becchis sono i vincitori della prima gara della Coppa Italia di skiroll 2022.

Una bella gara combattuta sia al maschile che al femminile anche per testare il livello dei compagni di squadra soprattutto in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in Norvegia.

Giornata da incorniciare quella che stamattina ha accolto gli atleti a Sgonico (TS) per la mass start a skating: 25°, cielo terso e una leggera brezza hanno fatto da cornice all'ottima orgnizzazione dell'ASD Mladina del presidente Peter Sedmak.

Gara molto combattuta quella tra i senior maschile, dove i primi dieci concorrenti sono racchiudi in meno di 5 secondi Con il crono di 36'13.1 la vittoria, grazie anche alla volata degna di uno sprinter, è andata al piemontese Emanuele Becchis (Alpi Marittime) capace di imporsi per 0.5 su Matteo Tanel (Tema Robinson). Terza piazza a 0.7 Michele Valerio (Carisolo). Quarta piazza per Jacopo Giardina (Valdobbiadene) a 0.8 da Becchis, mentre chiude la top five Tommaso Dellagiacoma (Sottozero).

Alpi Marittime sul primo gradino del podio anche al femminile grazie a Elisa Sordello con il crono finale di 24’29.8. Ottima la prova della junior Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) che chiude alla spalle della piemontese con un distacco di 3.7. Sul terzo gradino del podio la friulana Ilenia Casali (Edelweiss) a 5.8. Lisa Bolzan (Orsago) ed Elisa Rossato (Carisolo) chiudono in 4ª e 5ª posizione.

Domenica è in programma la sprint.