Le telecamere di Rai1 al Castello della Manta, a Saluzzo e all'Abbazia di Staffarda

In questi giorni (9, 10, e 11 giugno) una troupe di Rai Uno sta riprendendo immagini nel saluzzese per un servizio che verrà trasmesso durante "A Sua Immagine", condotto da Lorena Bianchetti, in onda ogni domenica mattina sul primo canale Rai.

Lorena Bianchetti -già conduttrice di “Domenica In” e tante altre trasmissioni- si intratterrà con esperti e conoscitori dei luoghi, della loro storia e delle opere d'arte che lungo il percorso verranno incontrate e descritte. Per il Castello della Manta Silvia Cavallero, per Saluzzo Franco Giletta, Daniela Grande per Casa Cavassa e Don Dario Ruà per la Cattedrale.