Rimesso a nuovo il sentiero di Petinmenin a Vignolo

Con qualche nuovo addobbo, un ‘tocco di colore’ e lavori di ripristino lungo il percorso, torna a nuovo il sentiero di Petinmenin a Vignolo. Il percorso è ora praticabile in tutta la sua bellezza e magia.



Sono stati cinque giorni di intenso lavoro per i volontari del gruppo che purtroppo sono sempre meno. I lavori si sono resi necessari dopo che (alla vigilia della Pasqua), ignoti, avevano preso di mira e distrutto le installazioni, costruite a mano e posizionate con cura lungo il tracciato da due volontari del gruppo “Insieme è meglio” dell’Associazione ‘Diamoci una mano’ di Demonte.



Si spera ora che, il sentiero possa essere scelto e percorso da persone rispettose della natura e del grande lavoro fatto con tanta passione per rendere invitante e accogliente il sentiero di Petinmenin.



Intanto il sindaco, Danilo Bernardi, fa sapere che è in fase di allestimento il servizio di video sorveglianza sul posto al fine di individuare possibili vandali, nel caso si ripetano gli spiacevoli fatti.