Tornano i gemellaggi e gli scambi culturali tra Fossano e i tanti partner nel mondograzie all'associazione Il Melograno

Dal breve soggiorno delle delegazione fossanese a Rafaela in Argentina nel 2017 - storico partner di gemellaggio - nacque un ottimo rapporto di confronto e progettazione con la città gemellata con Rafaela, Carcabuey, in Spagna.

Da questo contatto venne fuori, l'anno successivo, il primo proficuo interscambio culturale nel quale otto adolescenti passarono una settimana in Spagna. A seguire otto adolescenti spagnoli fecero altrettanto a Fossano.

L'esperienza si é ripetuta nel 2019, ma é stata ahimè interrotta dalla situazione pandemica. Solo quest'anno l'Associazione il Melograno, braccio operativo del Comune di Fossano nel mondo dei gemellaggi, ha potuto riproporre l'esperienza, per una terza edizione.

E così dall'1 all'8 luglio i ragazzi di Fossano saranno ospiti a Carcabuey, mentre i ragazzi spagnoli soggiorneranno in famiglia a Fossano dal 2 al 29 luglio.

Ripartono gli interscambi culturali per adolescenti tra città amiche così come ripartono anche i gemellaggi veri e propri: infatti nella settimana del Palio due coppie di Dlugoleka (in Polonia) saranno a Fossano.