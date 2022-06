Anna Mantini a Strasburgo per incontrare i referenti europei e parlare di Parità

Le Consigliere di Parità svolgono tra i vari compiti anche quelli di promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie.

Il 7 e l’8 giugno la Consigliera di Parità Regionale del Piemonte Anna Mantini ha organizzato una missione presso il Parlamento Europeo nella sede di Strasburgo, in seduta plenaria per incontrare i referenti europei.

“Il Piano delle attività predisposto per il periodo di mandato 2021-2024 - sottolinea Anna Mantini - prevede nell’anno 2022 un progetto di azione positiva, che coinvolge la Rete Regionale delle Consigliere di Parità del Piemonte, le Consigliere delle Regioni del Nord in una missione presso il Parlamento Europeo a Strasburgo per incontrare i referenti europei al fine di attuare un avvicinamento istituzionale sul tema dei fondi strutturali e del PNRR. In particolare si è discusso con l’On. Gianna Gancia e l’On. Simona Baldassarre su: “L’Europa e il divario di genere nel lavoro: da dove ripartire?”.

“La riduzione del divario di genere è fondamentale per fare ripartire l'economia dei paesi - ha sottolineato Gianna Gancia nel suo intervento. Le risorse della UE sono e devono essere al servizio delle reti territoriali. Proprio oggi è passata la direttiva "Women on boards” sull'equilibrio di genere. La direttiva mira a introdurre procedure di assunzione trasparenti nelle aziende dell'Ue e in modo che almeno il 40% degli amministratori non esecutivi o il 33% di tutti i consiglieri di amministrazione entro il 2027 siano detenuti da membri del genere sottorappresentato.”

La direttiva ha l’obiettivo di aumentare il numero delle donne all’interno dei consigli di amministrazione