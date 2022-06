Bra, in mattinata di oggi, domenica 12 giugno, celebrate le Cresime nella parrocchia di San Giovanni Battista

Una giornata piena di emozioni per settanta giovani braidesi, che nella mattina di oggi, domenica 12 giugno, hanno festeggiato la Cresima insieme all’Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole.

In tutto due sessioni liturgiche, alle ore 9.30 e alle ore 11. In entrambe, dopo la solenne benedizione conclusiva, monsignor Repole ha chiamato vicino a sé i Cresimati per fare una foto di gruppo tutti insieme con il parroco don Gilberto Garrone, i catechisti ed il coro parrocchiale, per conservare in quell’immagine il ricordo di tutte le persone, di tutti i particolari di un Sacramento che segna una vera svolta, rendendo la persona capace di una sempre maggiore crescita autonoma di vita cristiana.