Cavallermaggiore, lunedì pomeriggio i funerali dell’ex sindaco Antonio Parodi

Si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Michele a Cavallermaggiore, i funerali dell’ex sindaco Antonio Parodi, deceduto venerdì a 79 anni.

Così lo ricorda Davide Sannazzaro, attuale sindaco, che gli è succeduto nel 2016 alla guida della cittadina: “In questi giorni molte persone mi fermano per ricordare la bontà, la passione amministrativa e la grinta di Parodi. Oggi mi recherò dalla famiglia per consegnare la fascia che lui utilizzava da sindaco. Un gesto per rendergli omaggio come uomo che ha fatto un pezzo di storia della nostra cittadina nei vari ruoli che ha ricoperto negli anni. Antonio – ricorda Sannazzaro - era diventato sindaco vincendo le elezioni con una grande affermazione soprattutto personale. Aveva coraggiosamente dato fiducia ad una giunta giovane ed inesperta. Per noi, allora giovani amministratori – conclude l’attuale sindaco – quello vissuto al suo fianco è stato un periodo fondamentale, che ci ha fatto crescere e maturare”.

Ex quadro Fiat, Cavaliere del lavoro, Parodi era stato primo cittadino dal 2011 al 2016, succedendo a Michele Baravalle, eletto in una lista civica “Cambiare per Crescere”.

Persona dai modi gentili, aperto al dialogo, prima impegnato nel sociale come presidente dell’asilo Borrone e successivamente come consigliere di amministrazione della casa di riposo San Giorgio, si era poi impegnato nell’amministrazione comunale dov’era già stato, prima dell’esperienza sindacale, consigliere di minoranza dal 1995 al 1999.

Donatore di sangue Avis, era stato anche premiato come “Volontario dell’anno” nell’ambito dell’iniziativa “Il cuore nel sociale, il sociale nel cuore”, che ogni anno, a dicembre, vede protagonisti a Cavallermaggiore coloro che si sono generosamente impegnati a servizio della loro comunità.

Parodi lascia la moglie Carla e due figli, Enrico e Gianluca. Dopo il rito religioso la salma proseguirà per Bra per la cremazione.