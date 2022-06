E-commerce: non si arresta il successo delle ferramenta online

Il settore del commercio online continua a registrare una forte crescita anche in Italia, come dimostrano gli ultimi dati relativi al mercato dello shopping online nel 2021 raccolti dall’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano.

Il giro d'affari degli acquisti via web ha raggiunto un volume pari a 39,4 miliardi di euro, con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente. Le vendite di prodotti, rispetto a quelle di servizi, rimangono prioritarie, mentre si affermano nuove modalità di acquisito che coinvolgono una percentuale sempre più ampia di categorie merceologiche differenti.

È il caso del settore della ferramenta, ad esempio, che è riuscito a sbarcare nel mondo online con successo, grazie anche alla presenza di operatori dalla rinomata esperienza.

Alla pari di altri ambiti merceologici che hanno avuto performance molto positive, come ad esempio l'abbigliamento e l'elettronica, anche il settore della ferramenta e dell'utensileria online ha quindi riscosso l'apprezzamento di un numero cospicuo di utenti, i quali amano la comodità di poter ordinare h24, la rapidità della spedizione e la convenienza economica.

Ferramenta online: l’esempio vincente di Ferramenta Vanoli

Una realtà leader in quest'ambito, che è stata in grado di traslare efficacemente il suo business dallo store solo fisico a quello web, è per esempio Ferramenta Vanoli, che sul suo portale e-commerce propone una vastissima selezione di articoli.

Infatti, sul sito di ferramentavanoli.com è possibile trovare tanto elettroutensili e utensileria varia quanto abbigliamento da lavoro e prodotti dedicati alla cura del verde e della casa.

Inoltre, sono presenti i migliori marchi attualmente disponibili sul mercato, fra cui Stihl, Staub, Weber, Honda, Fervi selezionati per offrire attrezzatura di qualità. L'offerta è disponibile sia per aziende e professionisti, che per i privati che, per hobby o per necessità, necessitano di prodotti da lavoro.

Fra i motivi che hanno decretato il successo di questo e-commerce spicca sicuramente la grande attenzione al cliente, il quale viene consigliato da un team di esperti e seguito anche nel post vendita in modo da offrirgli tutta l'assistenza necessaria. Per quanto riguarda la spedizione, poi, gli ordini vengono spediti tra le 24 e le 48 ore, mentre i pagamenti, rigorosamente tracciati, offrono tutta la sicurezza del caso.

I principali vantaggi degli acquisti online

Sono numerosi i vantaggi dello shopping online, come dimostra l'evidente successo di un trend in forte crescita.

Innanzitutto, la comodità di poter effettuare un acquisto durante tutto l'arco delle 24 ore, senza dover necessariamente fare riferimento agli orari di apertura e di chiusura di un negozio fisico, e di non doversi spostare da casa, anche se, visto che negli ultimi tempi si sta affermando sempre più il fenomeno dello shopping via smartphone, molti preferiscono effettuare un ordine da qualunque luogo, senza attendere di giungere a casa o in ufficio.

Un altro grande punto a favore dell'e-commerce è, poi, la varietà dell'offerta, la quale, se concentrata in un luogo virtuale, rende estremamente più snello e più rapido il rifornimento dell'attrezzatura di cui si ha bisogno. Senza contare che spesso sul web è possibile trovare articoli difficilmente reperibili presso i negozi fisici tradizionali

Il tutto, è bene ricordarlo, va ad aggiungersi alla possibilità di beneficiare di una maggiore convenienza economica, visti i prezzi concorrenziali che contraddistinguono i migliori canali di vendita online.