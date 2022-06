Paola Veglio: il coraggio di una nuova generazione di imprenditrici

Sostenibilità, equità, innovazione sono le parole all’ordine del giorno, il diktat strategico e prescrittivo che mira a guidare l’azione degli organismi istituzionali, delle imprese e della società civile nel presente e nel futuro prossimo. Oggi, in linea con i 17 obiettivi di sviluppo (UNDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU che definisce un percorso di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance coordinata e globale, la responsabilità sociale d’ impresa e le relative strategie aziendali non possono più essere intese come mission ancillari su base volontaria, ma come nuovi modelli manageriali basati sulle relazioni, sulla capacità dell’impresa di integrare strategicamente le questioni sociali e ambientali, dando vita ad un approccio imprenditoriale innovativo che possa determinare il successo, la prosperità dell’impresa e, al contempo, un valore condiviso per la comunità si stakeholders con cui si relaziona.

Cosa vuol dire essere imprenditrice nel 2022?

“Essere imprenditore/imprenditrice è già di per sé un compito difficile, a prescindere dal genere. Detto questo, io sono per una vera parità di genere: non è giusto entrare in azienda o nella Pubblica Amministrazione perché sei uomo o donna: ci devi entrare perché sei bravo o brava. In questo senso, la scuola, le istituzioni e l’imprenditoria devono offrire a tutti/e le stesse possibilità.

Facendo riferimento alla mia esperienza personale, ho ottenuto dei traguardi personali con molto sforzo. Al Politecnico studiavo robotica ed eravamo pochissime studentesse in classe ma non ho mai subito discriminazioni o trattamenti diversi; al contrario, quando sono arrivata in azienda ho dovuto superare diffidenze derivanti dal fatto che il settore metalmeccanico fosse tradizionalmente “maschile”. Ho dovuto affrontare con coraggio cambiamenti radicali all’interno dell’azienda, senza un gran supporto iniziale da parte del vecchio management e dei collaboratori storici. Pian piano le mie idee e i miei progetti hanno preso forma e dopo anni di duro lavoro ho raggiunto una vera parità di trattamento e riconoscimento, anche se molti pensavano che non ce l’avrei fatta.

Credo pertanto che il fatto di esser lavoratrici con ruoli di responsabilità in settori tradizionalmente maschili, richieda uno sforzo doppio da parte nostra, ma allo stesso modo penso che molto spesso siamo noi a porci dei limiti”.

Quali sono state le azioni implementate a favore dei dipendenti?

“E’ difficile realizzare misure che soddisfino le esigenze di tutti. Io sono continuamente in ascolto dei bisogni manifestati dai lavoratori ma non è facile realizzare piani di welfare che incontrino tutti i bisogni manifestati. Agevolo da sempre l’assunzione di lavoratrici ma, considerato il settore in cui opero, l’80% dei miei dipendenti sono uomini. Per quanto riguarda il welfare, cerco di muovermi con equità anche in questo senso: non di rado ho dato congedi di paternità o permessi ai lavoratori. E allo stesso modo, ho incentivato l’assunzione di personale femminile garantendo parità di salario e trattamenti. Non dobbiamo riempirci la bocca con le quote rosa: credo sia più utile dare a tutti le stesse opportunità e metterci costantemente in ascolto”.

Qual è a suo avviso il reale contributo della donna al mondo del lavoro?

“Offre sensibilità, empatia e apertura mentale che sono alla base del dialogo costruttivo. Queste caratteristiche, unite al bisogno di riscatto, offrono un’energia unica e una visione completa e complessa delle situazioni umane e lavorative”.

E i suoi traguardi personali?

“Grazie a tanti sforzi, molto impegno e coraggio, ho raggiunto traguardi importanti. Quando sono entrata in azienda nel 2006 eravamo 40, oggi siamo 160; anche il fatturato da 5 milioni è passato a 17 milioni, con ulteriori prospettive di crescita e differenziazione produttiva. Posso dire di aver contribuito in modo significativo a dare una direzione ad una barca con tanti marinai che non sapevano esattamente dove andare: ho chiarito i nostri obiettivi e ristrutturato l’azienda fisicamente ed operativamente. Gran parte del processo di differenziazione l’aveva attivato mio padre, rinunciando con lungimiranza al monopolio dell’automotive. In questo senso, l’unico merito che mi prendo è quello di aver creato una squadra di professionisti autonomi ma che sanno giocare in squadra. Ho capito ben presto che la chiave di volta è saper uscire con dinamismo e coraggio dalle proprie zone comfort e intraprendere con lungimiranza scelte apparentemente ardite” .

Secondo lei in che modo è cambiato il ruolo della donna manager o imprenditrice a livello di percezione collettiva?

“Abbiamo fatto molti passi avanti ma, onestamente, penso che siamo ancora molto distanti da una reale parità di genere. Laddove le istituzioni non riescono ad agire, diventa fondamentale il ruolo delle imprese che devono individuare ed affrontare le problematiche vere: la conciliazione vita-lavoro, la gestione del tempo produttivo, la divisione efficiente dei ruoli. L’efficienza psicologica ed operativa si raggiunge proprio grazie ad un dialogo sincero tra imprenditore e lavoratore che ti aiuti, a sua volta, ad individuare e a soddisfare i suoi reali bisogni. L’imprenditore ha un ruolo fondamentale nell’agevolare questo processo di scambio e cambiamento facendo leva sul dialogo, l’empatia, la visione e l’azione”.