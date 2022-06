"Suoni dal Monviso", grande attesa per il concerto inaugurale della 18ª edizione

Conto alla rovescia per il concerto inaugurale della 18ª edizione di Suoni dal Monviso. L’appuntamento è in programma per sabato 18 giugno, ore 21, in piazza Gazelli a Rossana.



Protagonisti di questo attesissimo momento saranno I Polifonici del Marchesato, il pianoforte del M° Stefano Eligi e la giovane orchestra d’archi dei Musici del Marchesato.



Una serata assolutamente particolare, con un programma musicale nuovo di zecca, un’autentica “prima”, che vedrà l’esecuzione di tre opere: La Messa Jazz, per coro, orchestra d’archi e pianoforte del compositore statunitense Steve Dobrogosz e due capolavori del norvegese Ola Gjeilo: Dark Night of the Soul e Luminous Night of the Soul.



Diretti dalla bacchetta del M° Enrico Miolano, direttore artistico della stagione Suoni dal Monviso, I Polifonici del Marchesato si cimenteranno su di un terreno musicale per certi versi mai esplorato prima, ovvero la musica contemporanea, con delle chiare contaminazioni jazz e atmosfere di grande effetto, prodotte dal coro diviso in 8 voci e il supporto strumentale del pianoforte e di un’orchestra d’archi. E, l’altra novità della serata sarà proprio la presenza di questa formazione orchestrale, composta totalmente da giovani musicisti che rappresentano le eccellenze dei Conservatori di Cuneo e Torino. Una scelta precisa, che va nella direzione di dare spazio ai giovani, nell’anno che la Comunità Europea ha voluto dedicare loro.



L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione.



Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà possibile visitare l'Ecomuseo della Resistenza sito in Palazzo Garro a Rossana. Il Museo affonda le sue radici nel desiderio di mantenere viva e condivisa la memoria sui fatti che caratterizzarono la Lotta di Liberazione partigiana del nostro territorio. Un patrimonio fatto di oggetti, reperti e cimeli storici ma anche di racconti, esperienze vissute, tradizioni e saperi antichi.



L'accesso alla mostra avviene con visita guidata, libera e gratuita, senza la necessità di prenotare.



Il concerto si svolge con la collaborazione dell’Unione Montana e del Bim Valle Varaita, del Comune, della Pro loco e il supporto dell’Aib di Rossana. L’evento rientra nell’ambito della festa europea della musica e gode del patrocinio dell’Associazione Cori Piemontesi.

La stagione Suoni dal Monviso sosterrà l’Associazione L’Airone di Manta e il progetto “S.o.s. Ucraina” che verrà ufficialmente presentato nel corso del concerto di sabato 18 giugno a Rossana.



Il prossimo appuntamento del festival è in programma il 3 luglio a Sampeyre, con l’attesissimo “Back to the future” che vedrà protagonista Elisa.



Per info, si può consultare il sito web di Suoni dal Monviso, scrivere una mail a info@suonidalmonviso.it oppure telefonare ai numeri 349 3362980 – 349 3282223.



Alcune note sui brani in programma. Del compositore statunitense Steve Dobrogosz verrà eseguita la: Messa Jazz, per coro, orchestra d’archi e pianoforte. L’opera magna del cinquantunenne Dobrogosz da tutti è conosciuta come Messa jazz. Eppure del jazz non ha la timbrica caratteristica delle percussioni e degli ottoni. L’ingegno è allora qui: il compositore, americano per nascita e svedese per formazione, con questa sua Messa e nonostante questa “assenza” riesce ad immergerci pienamente nelle armonie sonore tipiche del jazz.



Del compositore norvegese Ola Gjeilo verranno eseguiti: Dark Night of the Soul e Luminous Night of the Soul



Si tratta di due composizioni scritte (nel 2010 e nel 2011) per coro, pianoforte e piccola orchestra d’archi, con il testo di S. Giovanni della Croce. Brani intensissimi e di grande pathos, in cui si descrive il viaggio dell’anima dalla propria sede all’unione con Dio. Pagine in cui c’è un grande scambio, un prendere e togliere, tra coro e pianoforte: spesso il pianoforte accompagna il coro, ma altre volte è il coro che accompagna il pianoforte e talvolta il violino. Mentre il finale di Dark Night ha un tono lirico e romantico, quello di Luminous Night sarà esuberante e inarrestabile.



I Musici del Marchesato:

Violino: Gaia Sereno, Sofia Giletta, Clara Novarino, Luca Madeddu, Martina Cosmello

Viola: Rebecca Scuderi, Arianna Nastro

Violoncello: Matteo Fabi, Tommaso Cavallo

Lucia Volpe, contrabbasso

Stefano Eligi, pianoforte