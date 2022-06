Voto matutino per Antonello Portera, candidato a sindaco di Savigliano.

Sostenuto dalle quattro liste Nuova Civica, Progetto per Savigliano, Amici di Savigliano e Noi per Savigliano, è il primo tra i candidati a primo cittadino ad aver espresso il suo voto in questa tornata elettorale.