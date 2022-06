Affluenza alle urne alle 19: al voto il 39,5% degli elettori. Sei punti in meno rispetto alle precedenti amministrative

Ancora in calo l'affluenza alle urne. Il secondo dato, quello delle 19, rileva un calo, rispetto alle precedenti comunali del 2017, di ben sei punti. La percentuale di votanti è infatti al 39,5% contro il 46,2 della precedente consultazione.

Il comune più virtuoso è quello di Rittana, con il 65% di aventi diritto che hanno votato, quasi il 14% in più rispetto a cinque anni fa. Segue Argentera, che supera il 61% contro il 53,7 delle scorse votazioni. I comuni con la percentuale più bassa di votanti sono Barge e Bagnolo, dove hanno votato 34 persone su 100. Bassa l'affluenza anche cinque anni fa.

Si vota fino alle 23. Inizierà prima lo spoglio delle schede del referendum, mentre dalle 14 di domani 13 giugno prenderà il via lo spoglio per le comunali, che in Granda vede al voto 19 comuni, di cui tre sette sorelle: Cuneo, dove sono sette i candidati a sindaco, Mondovì, che vede sfidarsi tre candidati e Savigliano, dove gli aspiranti sindaci sono quattro.

A Mondovì al voto meno del 40% degli aventi diritto, contro il 46 di cinque anni fa. A Savigliano il 38,4 contro il 44,3 del 2017; a Cuneo alle 19 si registra il 39,2% di votanti, in crescita di due punti; a Borgo San Dalmazzo ha votato il 39% contro il 43% di cinque anni fa.

Ci sono comuni che fanno segnare un crollo superiore al 10%, come Sommariva del Bosco o Monastero di Vasco.