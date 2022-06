Anche Gianfranco Saglione si è recato nella tarda mattinata di oggi alle urne. Sostenuto da Impegno per Savigliano, Innovazione per Savigliano, Partito Democratico e Savigliano Domani, il presidente di Oasi Giovani ed ex assessore alla Cultura in passate amministrazioni guidate da Sergio Soave, è candidato a sindaco per il comune saviglianese.