Referendum sulla Giustizia, in Granda al voto il 9% della popolazione. Castelmagno da record con l'affluenza allo 0%

Si vota per rinnovare 19 consigli comunali in Granda, mentre in tutta Italia si vota per cinque referendum promossi da Lega e Radicali sul tema della Giustizia.

Quesiti molto tecnici e di difficile comprensione per i non addetti al lavoro. Si parla di legge Severino, incandidabilità, separazione delle carriere, custodia cautelafe.

Alle 12 aveva votato, in Italia, il 6,6 degli aventi diritto. In Piemonte il 7,3, mentre la Granda sfiora il 9%. Al momento il dato evidenzia un vero flop. Difficilmente si raggiungerà il quorum. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 23 di oggi 12 giugno.

In Granda tanti comuni sotto il 3%. Castelmagno fa segnare un record, con lo 0% di afflunza alle urne: non ha votato nessuno.

Alba è sotto il 7%, Bra sotto il 6. Tra le città più grandi, meglio hanno fatto quelle dove si vita anche per il sindaco, in particolare Mondovì, che supera il 17%. Cuneo segna un 16,15. Fossano e Saluzzo sono sotto il 7% di elettori.