Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di Gabriele Dall’Acqua, Frate minore di Mombirone

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» (Gv 16,12-15).





Siamo a 12 giugno e la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità (Anno C, colore liturgico bianco). A commentare il Vangelo della Santa Messa è Gabriele Dall’Acqua, Frate minore di Mombirone (Canale).

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Parole e pensieri di francescana semplicità per accendere le ragioni della speranza.

Eccolo, il commento.

Oggi non contempliamo un evento particolare della storia della salvezza, non facciamo memoria di una puntuale meraviglia compiuta da Dio: oggi, “semplicemente”, contempliamo Dio. Ci fermiamo e ci immergiamo nella sua luce, con un sorriso di stupore.

Dio è Trinità: Dio è comunione di tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre è Colui che ama il Figlio Gesù; il Figlio è l’Amato; l’Amore tra i due è lo Spirito Santo. Ognuno esce da sé per donare tutto ciò che ha (e che è) all’altro. Ciascuno, a suo modo, si consegna per essere risuscitato nell’altro. Ognuno riceve il dono dell’Altro: Dio è un’eterna circolazione di doni, come una festa, una musica, un banchetto, come un rapporto d’amore. La santa Trinità è un’eterna reciprocità nella consegna di sé da parte di una Persona Divina all’altra.

Oggi, come in ogni sacramento, noi ci immergiamo in questo mistero di amore. Più ci lasciamo immergere, più scopriamo che è in noi, per grazia ricevuta, «L’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Siamo creati a immagine e somiglianza di questo Dio che è famiglia, comunità, che è dono reciproco e festa di relazioni piene d’amore. Più ci immergiamo in Dio, più le relazioni che stiamo vivendo partecipano e imparano quelle misure generose di dono, di fedeltà, di misericordia, di perdono, di creatività, che sono la vita stessa di Dio.

Più ci immergiamo in questa comunione, più partecipiamo di questo gusto del donarsi, che non è per noi naturale, né spontaneo. Più ci lasciamo riempire dalla sua comunione, meno ci preoccupiamo di noi e meno ci disturbano le differenze degli altri, ma più godiamo della bellezza alla quale siamo chiamati.

Sappiamo che la comunione tra di noi, qui in terra, non è piena. È segnata da ferite, da momenti nei quali tratteniamo il dono, talvolta non ci fidiamo o temiamo di donarci, anche perché talvolta il dono di noi non è stato custodito come doveva.

Tutto possiamo immergere in Dio, tutto possiamo ritrovare amato da Lui. Possiamo sempre partire e ripartire da qui, dall’immersione in questo amore, che ci porta a tradurre nel mondo quella struttura che è il fondamento di tutto, cioè la vita di comunione trinitaria che tutto rende abitato di amore, quell’amore che desideriamo tanto incontrare ed a cui speriamo che tutti si aprano.





Silvia Gullino