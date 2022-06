Equitazione: Hobby Horse brilla nel campionato regionale

Un Campionato Regionale davvero memorabile quello da poco conclusosi a Tortona, che ha visto la scuderia Hobby Horse partecipare con ben 11 binomi impegnati nelle diverse categorie.

Al termine dei tre giorni, dopo numerosissimi piazzamenti e numerose premiazioni nelle classifiche parziali, la scuderia borgarina ha conquistato ben 2 titoli regionali rispettivamente nel Campionato Esperti 1^G con la medaglia di Bronzo al collo del cavaliere Bruna Nicolò Carlo e nel Trofeo Brevetti Emergenti Junior dove l' amazzone Parola Beatrice, azzera tutti i percorsi e vince la Medaglia d'Oro in sella al suo baio Libero.

Grandissimi poi i risultati della scuderia Hobby Horse nel Campionato Regionale a Squadre. Dopo attenta valutazione dei suoi allievi, il coach Flavio Giordano schiera una squadra pony (insieme con la scuderia torinese S.I.T) e ben 4 squadre cavalli, con l'intento di portare a casa la medaglia. Dopo una “battaglia” combattuta a suon di percorsi netti e tempi molto veloci, la squadra “Hobby Horse 1” presentata dal capo equipe Gerbaudo Gaia, si aggiudica la Medaglia d'Oro mettendo dietro di sé ben 14 squadre: Pellizzari Ginevra (Tanoeki sempre zero), Bruna Nicolò Carlo (Musique de Muze fautore del netto definitivo), Marro Ginevra (Z-Calatina) e Carlevarino Laura (Bernardo AA) hanno dato il meglio di sé meritandosi il gradino più alto del podio. La medaglia di Bronzo arriva poi dalla squadra tutta femminile “Hobby Horse 3” composta dall'amazzone Giordano Martina (Apollon du Trio), Carlevarino Laura (Ivo UB), Vercellone Greta (Castelnovo Z) e dalla compagna di scuderia Parola Beatrice (Libero); anche per loro il podio non si è fatto attendere e si sono meritate il bellissimo Giro d'Onore a cavallo al termine delle premiazioni. Per la squadra “Hobby Horse 2” questo bellissimo campionato ha riservato la 4^ posizione della classifica finale. Le ragazze presentate da Panero Eleonora hanno conquistato un pari-merito con la “SIT 2” chiudendo con qualche penalità: Righetti Giulia (Cayman van Het Hobos Z), Bono Sofia (Verite du Bary), Mattei Asia (Belle d'Ha) e Lo Russo Valentina (Galant de L'Isle).

I complimenti da parte di tutti gli amici e sostenitori accorsi per tifare le squadre si sono uniti all'orgoglio dell'istruttore Flavio e a tutti gli amici che hanno seguito il Campionato da casa con il fiato sospeso. Per ben 10 anni la scuderia Hobby Horse ha vinto il titolo regionale e speriamo che possa ripetersi ancora per molti anni questa bellissima esperienza. Grazie a tutti.